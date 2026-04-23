Así es la ‘guerra a muerte’ que se vive en la Casa de Nariño, según Angie Rodríguez: “Presidente, pare esto y proteja mi vida”

Quien fue la mano derecha de Gustavo Petro por más de un año tenía varios secretos, de la mayor gravedad, que decidió contar en las últimas horas. El abanico de escándalos revelados por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo de Adaptación, va desde presuntas amenazas y extorsiones, robo de recursos públicos a través de chantajes, caos institucional y hasta presuntos nexos de personas cercanas al jefe de Estado con la guerrilla del ELN. Rodríguez, una politóloga de 32 años de origen popular —también envuelta en escándalos— le contó a Semana y luego a otros medios que teme por su vida debido a las peleas que tiene con personas muy poderosas en el Gobierno como la tristemente célebre Juliana Guerrero, el director de la UNGRD Carlos Carrillo y el actual jefe de despacho presidencial, Raúl Moreno. Este diario recopiló los 10 puntos más graves de sus denuncias que encienden la llama del “fuego amigo” en la Casa de Nariño; aunque nunca se ha apagado, realmente. “El poder y el dinero los tiene enceguecidos” Una de las frases de la exfuncionaria que dejó al descubierto el choque en Palacio fue la desconfianza que habría por la posibilidad de que el proyecto político del petrismo continúe otro periodo presidencial (2026–2030). Según dijo en la entrevista con el mencionado medio de comunicación, en el “Gobierno del Cambio” habría “un juego por el poder y el dinero”, que “los tiene enceguecidos” a sus integrantes. Le puede interesar: Este es el dinero que maneja el Fondo Adaptación, centro de la disputa entre Juliana Guerrero y Angie Rodríguez. “Muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y, por eso, miran cómo exprimirlo. Un ejemplo de ello es Juliana Guerrero. Ella es quien maneja el poder en muchas entidades”, relató al respecto. Sin embargo, los sondeos y encuestas muestran que el continuismo del Gobierno Petro tiene alta posibilidad de continuar, aunque cada vez menos marcada. En ese sentido, el candidato presidencial del Pacto Histórico —el senador Iván Cepeda— es el favorito en las recientes encuestas de intención de voto, con un porcentaje de favorabilidad que ronda el 37 %. Lo siguen el abogado Abelardo de la Espriella, con un 23 % de la intención de voto, y la senadora Paloma Valencia, con un creciente 20 %. Dice que Carlos Carrillo la mandó espiar Las declaraciones de la exdirectora del Departamente Administrativo de la Presidencia también revivieron una rencilla pública en el Gobierno: la que tienen ella y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo. Vale recordar que en enero de este año el director reveló que fue expulsado del grupo de WhatsApp que reúne a los directores de las entidades gubernamentales por culpa de Rodríguez. Esto ocurrió el pasado 6 de enero después de que él criticara una declaración institucional leída desde la Casa de Nariño. En esa intervención, la gerente del Fondo de Adaptación, acompañada por otros integrantes del gabinete ministerial, expresó su respaldo al presidente Petro ante cuestionamientos provenientes de Estados Unidos.

“Se ven débiles parados detrás de una traidora”, dijo Carrillo en ese entonces. Pero ahora la pelea escaló a palabras mayores. Rodríguez señaló que presuntamente Carrillo estaría pagando a una persona para obtener información sobre ella. La exdirectora del Dapre se refirió al hecho como “espionaje” y “concierto para delinquir” y sostuvo que el objetivo, según su percepción, “es exterminarme”. La mujer dijo sobre esto que tiene chats que revelarían estas intenciones. “Un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el señor presidente, me llegó un mensaje de un número desconocido donde me informaron: ‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé y lo que encuentro es, realmente, escalofriante”, aseguró. En las imágenes que le llegaron al chat, según su versión, Carrillo habría afirmado que “la acción del Caballo de Troya siempre funciona” y allí, en ese contexto, el supuesto espía le preguntó si podía hacerle una consulta para obtener una respuesta honesta: “Aparte de mi persona, ¿tiene usted otro espía cerca de la oficina principal?”. El director habría respondido: “De momento, solo te tengo a ti y te lo digo con honestidad, por eso me interesa que te sostengas allá en ese cargo”. A lo que el supuesto espía agregó: “Puede contar con toda la información que pueda perjudicar a esa vieja desde que me remunere bien a mí”. La pelea con Juliana Guerrero y su poder En la colección de dardos que lanzó Rodríguez no podía faltar uno para Juliana Guerrero, quien le ha dado más de un dolor de cabeza al presidente Petro. La joven estuvo a punto de ser nombrada como viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. La antigua mano derecha del jefe de Estado afirmó que “Juliana Guerrero es la que maneja el poder en muchas entidades y en este caso ella, voy a contar un tema, se encargó también de desprestigiar el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez”. También reveló que fue ella la que denunció “al interior” de la Casa de Nariño que Guerrero “no tenía los títulos profesionales de manera legal” y agregó que esa información se la dio a conocer a Petro. Justamente, relató que cuando le informaron que debía publicar la hoja de vida de la joven, intuía que no superaría los filtros. “La publiqué, pero sabía que no era profesional. No obstante, a los quince días me dicen que tiene los títulos y yo dije: ‘No puede ser, no le cabe en la cabeza a nadie’. Cuando pido que me los dejen ver, encuentro varias inconsistencias. Yo fui auditora en la Contraloría General, en la seccional de Bogotá, tenía un ojo clínico. Cuando vi eso, dije: ‘Esto no puede ser, estos títulos son falsos. ¿Quién se va a graduar en menos de quince días? Nadie’”, aseguró.

A partir de eso, sostiene, la posición de Guerrero con ella fue determinante. “Me gané a mi peor enemiga: Juliana Guerrero”, aseguró Rodríguez e incluso se atrevió a decir, aunque sin pruebas, que la joven le dijo que supuestamente tenía nexos con el ELN. “La señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN. Entonces, cualquier persona que la escuche siente miedo (...) Me decía que era amiga de ellos y que tenía buena relación. Cuando las personas escuchan eso —en mi caso, yo lo vi y lo escuché, porque me lo dijo a mi, las personas piensan dos veces antes de hablar en su contra”, expresó. ¿Quién la extorsionó por $20 millones? La también gerente del Fondo Adaptación denunció haber sido víctima de amenazas, extorsión y constreñimiento en medio de un episodio que, según ella, involucra a personas de su propio entorno laboral. Relató que todo comenzó cuando fue contactada por desconocidos que aseguraban tener información reservada obtenida desde dentro de la entidad a su cargo, lo que luego derivó en amenazas. La funcionaria señaló como sospechoso a su exasesor Miguel Ángel Ospino Romero, de quien dijo desconfiaba con anterioridad. Rodríguez reveló que un supuesto “mensajero” le exigió inicialmente $50 millones a cambio de no divulgar chats y documentos comprometedores que, incluso, mencionaban a figuras políticas del Gobierno; luego, bajó la exigencia a $20 millones, suma que Rodríguez asegura haber pagado por miedo a represalias contra ella y su familia. “No solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento. He pedido a gritos que me protejan”, afirmó la funcionaria, al revelar una cadena de hechos que comenzó con contactos sospechosos de personas desconocidas. Rodríguez relató que inicialmente “comenzaron a llegar contactos de individuos desconocidos que afirmaban, de un lado, poseer información valiosa para mí y, de otro lado, mencionar asuntos que conocía exclusivamente por sus funciones”. Esa situación “más adelante derivó en la extorsión que aquí denuncio”. Hay que mencionar que el 3 de diciembre de 2025 Rodríguez denunció en redes sociales y ante la Fiscalía General que unas personas ingresaron a la vivienda de su familia. No obstante, sostuvo que “no fue delincuencia común”, dado que “no se llevaron ningún objeto salvo una bolsa azul con documentos personales. La casa internamente quedó destruida”. La funcionaria señaló directamente al exasesor del Fondo Ospino Romero. “Venía dudando de él. Cosas en mi corazón hacían que dudara. Me dio por voltear a tomarme un café y lo veo tomándome fotos. Él sabía cuáles eran mis miedos y puntos débiles, incluso lloraba conmigo”, contó.

“No tengo intención de suicidarme”

Con todo lo que contó en la entrevista con Semana, Rodríguez aseguró que teme por su seguridad. Hasta llegó a hacer una aclaración por si le ocurría algo: “no tengo la intención de suicidarme”, dijo en referencia a posibles ataques por las revelaciones que pusieron a tambalear al Gobierno Petro. De hecho, Rodríguez le pidió al presidente de la República que “pare esto”, pues su vida y la de su hijo estaban en riesgo. “Yo he estado en un estado de indefensión total, con una seguridad limitada, precaria, literal, a gritos pidiendo que me protejan. Para nadie es un secreto que lo que pasó en la casa de mis padres fue un tema de amedrentamiento muy fuerte y, al no ver resultados, no es fácil hablar”, expresó en referencia al episodio de diciembre pasado. En ese sentido, añadió que hubo “un extorsionista que me empieza a enviar mensajes. Son varios, esto ya tiene conocimiento integral las autoridades competentes, todo, porque yo entregué hasta lo que yo respondía, hasta mis audios, porque estaba muy atemorizada”. ¿El complot era para sacarla del Fondo? La exdirectora del Dapre también relató otros mensajes atribuidos a Carrillo en los que habría señalado que “lo que ella no sabe es que adentro le lloverá candela”. Según ella, se referiría a que a ella la querrían “matar” o “llevar presa”. Carrillo y Rodríguez han tenido varios ‘rifirrafes’ dentro del Gobierno. El director de la UNGRD hace unos meses presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo por presunto acoso laboral contra ella. La controversia se intensificó luego de que Rodríguez denunciara presuntas irregularidades en la contratación y ejecución presupuestal del Fondo en la gestión de Carrillo, a quien señaló directamente en una inusual rueda de prensa en la Casa de Nariño. El trasfondo del enfrentamiento está en el control y la contratación del Fondo Adaptación, creado tras el fenómeno de La Niña de 2010 y 2011. “Yo sé que Carlos Carrillo y Raúl Moreno, a quien yo llevé a la jefatura de despacho presidencial (sigue en el cargo), se conocían de antes, eran amigos. Yo empecé a atar cabos y digo: ‘estos dos hombres se unieron para sacarme’, porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre. Se unen con Carrillo”, aseveró. Señala que no hay pudor en el Gobierno Dijo que el círculo poderoso del Gobierno está “enceguecido” y acusó puntualmente a Juliana Guerrero, de quien además calificó de tener un “delirio” por la plata y el poder. En ese sentido, dijo que es tal el poder que tiene que “tiene el descaro de ir a las entidades a mandar y a decir a quién se contrata, qué no se contrata, qué se vincula y qué no”.