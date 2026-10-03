Guía para cuidar a su hijo del grooming y el acoso en línea

Un adulto se acerca a un menor en línea, finge tener su edad, lo escucha, le hace regalos virtuales y, poco a poco, construye una confianza que después usará en su contra. Así describe Save the Children, en su informe Análisis de sentencias sobre abusos sexuales en Internet a niños y niñas (2023), el mecanismo detrás del grooming, un método de acoso contra menores, silencioso y cada vez más sofisticado gracias al auge de la inteligencia artificial.
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Según la encuesta Violencia Viral de la misma organización, uno de cada cinco jóvenes de 18 a 20 años sufrió online grooming durante su infancia o adolescencia (un 15% en más de una ocasión), y en promedio la primera vez ocurrió a los 15 años.
Esa guía reúne lo que expertos en protección infantil y seguridad digital recomiendan a padres y tutores para reconocer las señales, entender las consecuencias y prevenir el abuso antes de que ocurra.