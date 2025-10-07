¡Se reconciliaron! Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu son amigos de nuevo

Amores Perros, en el 2000, fue la película que sin duda le dio el salto a la fama al escritor Guillermo Arriaga y al director Alejandro González Iñárritu como una mancuerna ganadora a la hora de hacer cine.
Tras esa película ambos siguieron trabajando juntos Arriaga en el guion, González-Iñárritu en la dirección, lo hicieron para 21 gramos (2004) y Babel (2006) y fue en esta última que hubo un punto de quiebre –para algunos cercanos fue un problema de egos– que acabó con la relación laboral, la amistad y la hermandad que tenían.