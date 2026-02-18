Asociaciones de pacientes denuncian penalmente al ministro Jaramillo por incumplir sentencias de salud de la Corte

La organización Pacientes por Colombia, que reúne a 202 asociaciones, presentó una denuncia penal contra Guillermo Jaramillo (ministro de Salud) porque habría incumplido varias decisiones de la Corte Constitucional en materia de salud. Esa agremiación argumentó que la denuncia por posible fraude a resolución judicial es porque el funcionario no acató lo ordenado en múltiples decisiones judiciales sobre lo relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos con los que se financian servicios y tecnologías sanitarias no cubiertas por la UPC. Le puede interesar: Denuncian que hay 19 hospitales inconclusos que prometió el Gobierno Petro: hay medio billón de pesos en riesgo

Según el escrito, estas omisiones y decisiones administrativas han puesto en riesgo la estabilidad del sistema de salud y la efectiva garantía del derecho fundamental a la salud de millones de usuarios. “El Ministerio de Salud habría persistido en prácticas contrarias a lo ordenado, como no expedir un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual, realizar pagos tardíos e insuficientes y establecer el valor de la UPC basándose en la inflación en lugar de en estudios técnicos completos”, argumenta Pacientes por Colombia. Para los denunciantes, la Corte Constitucional ha calificado estos comportamientos como incumplimientos generales en materia de suficiencia financiera del sistema, como ha quedado consignado en la sentencia T-760 de 2008 y sus autos 2881 de 2023, 2049 de 2024, 007 de 2025, 504 de 2025 y 2049 de 2025.

La denuncia también advierte que las mesas técnicas ordenadas por ese alto tribunal, para revisar la suficiencia de la UPC, se habrían utilizado como un mecanismo meramente formal, sin deliberación real, con restricciones de acceso a la información, exclusión de actores clave y decisiones ya predeterminadas por el MinSalud. Organizaciones de pacientes, gremios y otros actores del sistema han denunciado públicamente que se ignoraron sus aportaciones técnicas, que no se garantizó una participación efectiva y que, incluso, voceros del ministerio manifestaron en dichas mesas la decisión de no cumplir plenamente las órdenes judiciales. Esa denuncia se conoce luego del fallecimiento del niño Kevin Acosta, paciente hemofílico, en un hecho que tiene enfrentados al Gobierno, en cabeza del ministro Jaramillo, y distintos sectores de la sociedad, en especial por las respuestas oficial sobre el caso. La respuesta del Gobierno llegó en un Consejo de Ministros hace dos días.

Muerte de Kevin Acosta: Las respuestas polémicas del Gobierno

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, aseveró el ministro de Salud. Jaramillo explicó que Kevin Acosta estuvo tres días en un hospital público de Huila, y posteriormente fue traslado en avioneta a Bogotá. Jaramillo indicó que tras el accidente en bicicleta Kevin llegó a un hospital público en el Huila. “A un hemofílico se le debe restringir ese tipo de actividades. Estuvo hospitalizado, presidente. Luego fue trasladado a Bogotá y llegó a la Misericordia, un hospital de referencia. El traslado se realizó en avioneta”, indicó. Lea más: Madre de Kevin Acosta le responde a Petro: “El niño murió por falta de un medicamento, no por una caída” El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el caso será investigado a fondo y afirmó que están a la espera del resultado de la autopsia. “Actualmente estamos esperando el resultado de la autopsia, porque en este caso es necesario realizarla para revisar detalladamente qué sucedió con el niño. No puede ser, presidente, cuando todo se está pagando a tiempo”, expresó.

Yudy Katherine Pico, madre de Kevin, de siete años, aseguró que su hijo murió mientras esperaba un medicamento para tratar la hemofilia y no por un accidente en bicicleta, como sugirió el presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros este lunes 16 de febrero.

El mandatario afirmó en consejo televisado que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos; es un tema de prevención”, lo que ha generado fuertes críticas. La respuesta de Yudy Katherine Pico al presidente Petro fue contundente y, para respaldar su postura, dio ejemplos de deportistas como Alex Dowsett, ciclista profesional británico que padece hemofilia A severa desde su nacimiento. Lea también: Niños con hemofilia, como Kevin Arley, sí pueden montar en bicicleta, asegura pediatra, desmintiendo la versión de Petro “Hay mucha gente con hemofilia que participa en el Tour de Francia (...) Kevin podía montar en bicicleta. El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar o que digan todos que yo soy la culpable. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”, le respondió la madre en entrevista con Blu Radio.

Bloque de preguntas y respuestas