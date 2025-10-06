Comienza la semana de Guns N’ Roses en Colombia: así ha sido el paso de los rockeros por el país

Por Sergio Villamizar y Claudia Arango Holguín La historia de los conciertos de Guns N’ Roses en Colombia está llena de anécdotas, caos, música, locura y desenfado rockero. Esta será la quinta vez que la banda formada en California pise el país: hoy en Bogotá se presentarán en el nuevo escenario de Vive Claro (por poco se les complica este escenario a los organizadores), mientras que en Medellín estarán el próximo sábado 11 del mismo mes en el estadio Atanasio Girardot. Antes de estos conciertos recordamos el paso de los “gunners” por nuestro país.

El caos de Guns N’ Roses en Bogotá en 1992

Quizás, uno de los momentos más memorables de la historia del rock en Colombia sucedió en el Estadio El Campín de Bogotá el 27 de noviembre de 1992. Los problemas comenzaron cuando el sonido no llegó desde Venezuela ante el golpe de estado que sucedió allí, y el techo del escenario no fue puesto de la manera correcta y colapsó, por lo que en vez de dos conciertos, se realizó un solo show, con serios problemas de sobrecupo, todo para ver por primera vez, a Guns N’ Roses en Colombia. Era una época completamente diferente a la actual. Las grandes estrellas del rock solían visitar América Latina solo en el otoño de sus carreras, pero la banda de Los Ángeles, California, incluyó esta parte del mundo, en su gira de presentaciones de su álbum doble de Use Your Illusion, uno de los más exitosos en la historia del rock. Le puede interesar: Un concierto para la historia: el épico adiós de Ozzy Osbourne y Black Sabbath en Birmingham Con un show más corto de lo pactado, los integrantes de la banda salieron huyendo del estadio y la noche terminó en medio de actos vandálicos y disturbios tanto dentro como fuera del estadio, pero hay un hecho que, para muchos, pagó la boleta de ese concierto.

Fue el momento en que Axl Rose –en la plenitud de su carrera, a sus 30 años– se sentó frente al piano de cola y empezó a tocar las primeras notas de November Rain, uno de sus grandes éxitos. Pocos segundos después la lluvia volvió, y al no haber techo en el escenario, se podía ver como Axl Rose interpretaba November Rain en el mes de noviembre bajo la intensa lluvia capitalina. Sin techo, en varias ocasiones los artistas tuvieron que interrumpir el concierto por el riesgo que suponía tocar equipos eléctricos bajo la intensa lluvia de Bogotá, hasta que se hartaron y decidieron abandonar el estadio cuando apenas habían cumplido 90 minutos de conciertos de los 120 pactados.

Más anécdotas de Guns N’ Roses en Colombia

Una imagen icónica de sus anteriores visitas, Axl Rose con el sombrero vueltiao en Medellín. FOTO Colprensa

La locura se vivió desde la llegada misma de la banda a Bogotá. El aeropuerto fue un caos por la cantidad de fanáticos esperándolos, las camionetas casi no logran salir del aeropuerto y hasta a Axl Rose le jalaron el cabello, lo que enfureció al temperamental artista. El caos se trasladó al Hotel Tequendama donde terminaron hospedándose con la gran cantidad de fans que atiborraron el lugar. Ya en el concierto, con la decisión de hacer un concierto en vez de dos, no todos los que adquirieron boletas lograron entrar al show, por los que los disturbios comenzaron incluso antes del espectaculo, pero se agudizaron cuando los asistentes se enteraron de que la banda había abandonado el estadio sin haber terminado el concierto. Puede leer: Estéreo Picnic 2026: Line Up por días, artistas confirmados y precios de boletas Y Mientras los disturbios se presentaban dentro y fuera del estadio El Campín, los integrantes de la banda ya se encontraban en el Hotel Tequendama, realizando una monumental fiesta que terminó con la destrucción de varias de sus suites más costosas. Todos esos gastos extra tuvieron que ser asumidos por los empresarios.

Los “gunners” en Medellín