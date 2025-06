Gurudev, el maestro yogui que le enseñó a respirar a Medellín

“La paz no es simplemente la ausencia de conflicto. De hecho, la paz es tu misma naturaleza. Es la paz interior que permea hacia afuera y sienta las bases para la prosperidad”, dice Gurudev.

Pero su trabajo en el país no se queda ahí. Según datos de la fundación, más de 1.000 niños, niñas y adolescentes de Quibdó y La Guajira, así como 800 líderes comunitarios de Cundinamarca y más de 1.800 empleados de Crepes and Waffles han hecho parte de sus programas de paz y rehabilitación. También su fundación ha trabajado en cárceles y en procesos con víctimas.

“Si mentalmente no están bien, no pueden afrontar los desafíos y todo se vuelve como el gato que se muerde la cola. Si están mentalmente fuertes pueden superar cualquier desafío. Uno puede ver lo que está ocurriendo en la India como ejemplo. La India tenía una pobreza tremenda, más del 40% de la gente era pobre. Hoy en día han salido de ahí. Entonces es necesario abordar distintos aspectos. Lo primero, a nivel escolar, colegios, preparatorias, universidades, hay que enseñarles sistemas de valores, necesitan comprender el verdadero valor de la No-violencia, de la paz, de la cooperación.

“Les dije que un indicio de que hay democracia es que existan las diferencias, pero las diferencias no deberían ir en contra del desarrollo rápido y sustentable de un país. Entonces les dije que habría que tomarse una semana por año para que juntos, todos los distintos partidos, puedan resolver cualquier diferencia y ver juntos cómo traer más paz, más prosperidad y más felicidad para Colombia.

“La humanidad es la identidad básica. Primero nos identificamos como seres humanos y luego obviamente vienen los idiomas, la religión, la nacionalidad, todo también son identificaciones. Ahora el sustrato o la identidad básica es que somos todos seres humanos y a su vez somos parte de una sociedad humana global. Puedes ver a la familia, a la humanidad como una familia global. Eso es lo que me gusta decir”.

La organización El Arte de Vivir fue fundada el 1981. A América Latina llegó hace 25 años. Hace presencia en más de 20 países de la región, entre esos, Argentina, Bolivia, Cuba, Brasil, Chile, Jamaica, Surinam, Guyana y Perú. En Colombia está hace 18 años y aunque tiene su sede principal en Bogotá, sus programas se imparten también en Cali, Medellín, Cartagena y en otras ciudades del interior.

El rango de programas es bastante amplio, son más de 70 y buscan que se puedan adaptar a las necesidades de cada entorno específico, pero los principales son el programa de respiración Sudarshan Kriya (SKY), el de meditación y el curso de silencio, una retiro para renovarse física y mentalmente.

–Las cosas que dice Gurudev te hacen pensar tan profundamente, porque va directo al grano. Qué es lo que todos queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que somos y cómo podemos simplemente tener un país más pacífico y más próspero. El cambio que todos queremos ver en el mundo empieza en nosotros. Uno de los procesos fundamentales en el Arte de Vivir es: deja de pensar y actúa. Deja de pedir y vuélvete un actor, vuélvete un agente de cambio. Tú puedes hacer algo en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo. Siempre estamos buscando un ideal y quejándonos de la realidad. Pero la realidad no va a cambiar si nosotros no cambiamos y si nosotros no tomamos acción, dice uno de los voluntarios que vino acompañando a Gurudev.