Vicky Hernández reprochó a la televisión por “abandonar” a Gustavo Angarita en su funeral: “Nos usan y luego nos botan como un bagazo”

El mundo de la televisión y el teatro todavía lamenta la muerte de Gustavo Angarita, una leyenda de la actuación que participó en un sinnúmero de producciones colombianas, interpretando papeles en producciones como La estrategia del caracol, El olvido que seremos y La pena máxima.

El actor, de 84 años, padecía cáncer, una enfermedad que fue deteriorando su condición clínica hasta que tuvo que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció varios días antes de su fallecimiento.

Lea también: Gustavo Angarita y sus inolvidables personajes en la televisión colombiana

Su hijo, Gustavo Angarita Jr., había advertido sobre su estado de salud y dijo en una entrevista con la Revista Vea que su padre “ya no va a ser el mismo de antes, está en una etapa bastante fuerte. El cáncer ha ido afectándolo en su movilidad”.