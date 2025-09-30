x

“El cambio no era cambiar unos hampones por otros”: la dura reflexión de Gustavo Bolívar que aumenta tensiones en el Pacto

El exfuncionario del Gobierno Nacional y una de las cabezas visibles del Pacto Histórico ha manifestado en ocasiones su inconformidad con algunos candidatos de la consulta interna para elegir un candidato único del petrismo para las presidenciales de 2026.

  • Gustavo Bolívar, cabeza visible del petrismo, ha criticado a Colombia Humana y al Pacto Histórico a la hora de elegir a sus precandidatos de cara a las elecciones del 2026. FOTOS: Colprensa y captura cuenta de X @GustavoBolivar
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 36 minutos
bookmark

Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social y una de las cabezas visibles del Pacto Histórico hizo una dura reflexión a través de su cuenta de X, que para algunos fue una crítica a las decisiones que se han tomado en el partido de Gobierno.

En los últimos días Bolívar, quien figuraba como precandidato presidencial para la consulta interna del Pacto, retiró su aspiración en el primer filtro del petrismo para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones del 2026 con el objetivo de unirse a Iván Cepeda y así hacerle contrapeso al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Lea también: Consulta del Pacto será entre Cepeda, Quintero y Corcho, ¿qué pasará con Bolívar, Pizarro y Muhamad?

Para el exfuncionario del Gobierno, la presencia del exmandatario en dicha consulta representa ir en contra de un deseo de alejarse de la política tradicional, pues Bolívar ha señalado públicamente a Quintero Calle de estar aliado con sectores cuestionados.

La reflexión de Gustavo Bolívar en su cuenta de X

Manteniendo la voz crítica que ha sostenido por un manejo cuestionable respecto a las consultas internas del Pacto Histórico, el exdirector del DPS realizó una publicación en su cuenta de X citando una imagen de Rosa Luxemburgo.

“El cambio no era cambiar unos hampones por otros”, inició escribiendo Bolívar en su reflexión. “Tenemos que trabajar mucho en formación política para entender que levantar la voz contra la corrupción y la politiquería no significa dividir sino al contrario: construir política decente para proteger el erario que sigue siendo piñata de muchos”, agregó el exsenador del Pacto.

En su escrito, Bolívar siguió hablando sobre la importancia de los recursos públicos y de rechazar a quienes hacen un mal uso de estos. “Cada que un ladrón, disfrazado de perseguido o víctima se roba los recursos públicos, muchos ancianos dejan de comer, muchos niños dejan de estudiar, una comunidad pobre deja de tener un profesor o un médico”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Bolívar demuestra inconformidad por quienes han ingresado al partido de Gobierno, pues así como ha criticado la presencia del exalcalde de Medellín, también se ha mostrado molesto por los precandidatos a la lista del Congreso que ha presentado el “precandidato imputado”.

Inclusive, meses atrás había denunciado una “jugadita” del movimiento Colombia Humana que estaría afectando las bases del petrismo. “Hoy, las directivas de Colombia Humana cambiaron un artículo de los estatutos para favorecer sus candidaturas, dejando en desventaja a las bases”, escribió el exdirector del DPS en su cuenta de X el pasado mes de agosto, agregando que “es el conflicto de interés que tanto criticamos a la vieja política” (sic).

Siga leyendo: Gustavo Bolívar explota contra Daniel Quintero: “Si gana la consulta será un raponazo a la izquierda”

