A las malas, Petro admite veracidad del caso ‘Calarcá’, pero arremete contra la fiscal Luz Adriana Camargo, ¿por qué?

El presidente terminó reconociendo la veracidad de los hechos revelados por Noticias Caracol, pero desvió el foco para cuestionar a la fiscal Luz Adriana Camargo, a quien señaló de haber retirado su apoyo por miedo a una posible inclusión en la Lista Clinton.

    Presidente Gustavo Petro cargó contra la fiscal general Luz Adriana Camargo. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El presidente Gustavo Petro volvió a defender públicamente su política de negociación con grupos armados y, en el camino, lanzó una acusación directa contra la fiscal general Luz Adriana Camargo. Aseguró que su despacho “ha perdido su apoyo” porque estaría “preocupada por su inclusión en la Lista Clinton”.

La afirmación apareció casi al final de un extenso mensaje en redes sociales, pero se convirtió en un punto delicado por su impacto institucional y político.

Lea también: ¿Coincidencia o reacción? La Fiscalía acelera procesos en pleno escándalo de ‘Calarcá’

El jefe de Estado no ofreció pruebas ni detalles sobre esa supuesta preocupación de la fiscal, pero la ubicó como un obstáculo para la implementación de salidas jurídicas en zonas donde avanzan diálogos regionales con el grupo criminal al mando del disidente alias Calarcá. “Debe avanzar en la solución sociojurídica del conflicto armado (...) La paz siempre es el objetivo”, escribió.

El mensaje completo del presidente se centró en responder al informe de Caracol Noticias sobre los archivos de “Calarcá”. Aunque admitió, finalmente, que el informe tiene información cierta, prefirió defender que los diálogos con ese grupo han permitido reducir daños humanitarios y acordar un cese al reclutamiento de menores, así como la entrega de jóvenes al ICBF. Usó esa defensa para sostener que la estrategia de negociación sí muestra resultados y que, en su opinión, los medios que la critican “desinforman por odio político”.

En ese contexto, al hablar de avances, ciclos de negociación con presencia internacional y disminución de homicidios contra excombatientes, el mandatario afirmó que el proceso requiere apoyo institucional completo. Fue ahí donde hizo señalamientos hacia la fiscal. Aseguró que la supuesta falta de respaldo de su despacho se debería a un temor personal por una eventual inclusión en la Lista Clinton, más que a razones jurídicas u operativas.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto”, escribió.

Como es habitual, el presidente mezcló varios temas, unos con más sentido que otros. Afirmó que la degradación del grupo de “Calarcá” no es producto de la negociación, sino de una guerra prolongada. Aseguró que durante el gobierno del expresidente Iván Duque se asesinaban 80 excombatientes por año y que su administración redujo esa cifra a 33. Según él, eso demuestra avances que el informe de Noticias Caracol “no informa”.

También señaló que, en el último ciclo de diálogos, el grupo se comprometió a no reclutar menores y a apoyar la sustitución de cultivos en la Amazonía. “Nada de esto informó Caracol”, dijo.

El presidente cerró su mensaje reiterando que “hablar humaniza cualquier conflicto” y que tras 75 años de violencia el país debe insistir en la paz.

Aunque Petro pretendía confirmar que el revelador informe de Caracol era cierto, terminó saliéndose, como se dice coloquialmente, por la tangente. Asegurar públicamente que la fiscal general actúa motivada por un temor personal relacionado con la Lista Clinton no solo aumenta la confrontación política, sino que plantea dudas sobre la cooperación entre ambas instituciones en la implementación de los acuerdos regionales.

Le puede interesar: Ejército le dio 5 días de permiso al general Miguel Huertas para que prepare su defensa por escándalo de los archivos de “Calarcá”

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué es la Lista Clinton y por qué es relevante para la Fiscal Camargo?
La Lista Clinton es un listado del Tesoro de EE. UU. que sanciona a personas o entidades vinculadas al narcotráfico u organizaciones criminales. Ser incluido implica el congelamiento de activos y prohibición de negocios, lo que afectaría severamente la carrera de la Fiscal.
¿El presidente Petro ofreció pruebas de la supuesta preocupación de la Fiscal?
No. El presidente Gustavo Petro lanzó la grave acusación en redes sociales sin presentar pruebas ni detalles que sustenten que la fiscal Luz Adriana Camargo esté preocupada por su inclusión en la Lista Clinton o que actúe por ese motivo.
¿Qué es el caso ‘Calarcá’ y cómo se relaciona con la Paz Total?
El caso ‘Calarcá’ se refiere a negociaciones regionales de la “Paz Total” con disidencias de las Farc. Petro admitió la veracidad del informe, pero lo usó para defender que los diálogos sí han reducido el reclutamiento de menores y la violencia.
