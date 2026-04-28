En medio del escándalo, Angie Rodríguez seguirá en el Gobierno, al menos por ahora

Este fin de semana, este diario anticipó que el presidente Gustavo Petro le pediría la renuncia a Angie Rodríguez como gerente del Fondo Adaptación. Sin embargo, tras una reunión en Casa de Nariño este lunes, el presidente estaría pensando su decisión. Por ahora, Rodríguez sigue en el cargo. La semana pasada, la funcionaria reveló una serie de escándalos que tienen que ver con presunta corrupción y extorsión en el anillo más próximo a Petro. Mencionó nombres como el de Juliana Guerrero, involucrada en el escándalo por presunta compra de títulos de la Fundación Universitaria San José, y el director de la UNGRD Carlos Carrillo.

La reunión entre Petro y Rodríguez en Casa de Nariño

Después de una reunión que en principio no parecía que fuera a darse, se conoció que, a través de un intermediario, Rodríguez entregó a Petro las pruebas que sustentan sus denuncias sobre la supuesta red de corrupción y extorsión. Lea también: Petro le pedirá la renuncia a Angie Rodríguez y otros secretos en De Buena Fuente El acuerdo para que se diera así sucedió de manera mutua entre el mandatario y Rodríguez. No obstante, luego del amague, según informó Semana, Petro sí la llamó y le dijo que fuera a Casa de Nariño. Aunque se iban a reunir a mediodía, el encuentro ocurrió hacia las 4:30 de la tarde. Hasta el momento, Rodríguez sigue en su cargo y el presidente no está seguro de su continuidad, mientras ella ha dicho tener la conciencia tranquila y que “dejará todo en manos de Dios”.

Petro centralizó vocería del Gobierno

Este 27 de abril también vino la decisión del Gobierno para controlar las comunicaciones. En un documento firmado por el presidente, se enunció que él será el vocero principal del Gobierno y “quien fijará las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”. A los ministros y directores de departamentos administrativos se les ordenó que cada uno podrá ejercer vocería oficial en los asuntos propios de sus carteras, pero todo bajo “previa autorización expresa del Presidente de la República”. “Dicha vocería deberá ceñirse estrictamente a las orientaciones del Gobierno Nacional y mantener coherencia con la línea institucional definida por el presidente de la República”, como se lee en la directiva número 3.

Rodríguez también había entregado pruebas a la Fiscalía