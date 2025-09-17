Petro defendió con cifras cuestionables sobre cultivos ilícitos la política antidroga de su gobierno: no volverá a erradicación forzada

Tras el anuncio de la desertificación por parte de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió su gestión en este proceso y calificó la decisión del país norteamericano como un “ataque ideológico”. Le puede interesar: “Aquí lo espero si quiere”: Petro reta a Trump y le dice que descertificación es una “grosería”. El presidente Petro aseguró que la descertificación anunciada por Estados Unidos fue “injusta y una grosería”, pues según el mandatario, la política antidrogas implementada ha generado avances nunca antes vistos.

“Me refiero, básicamente, a lo que considero una injusticia: una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuma tanta cocaína. Es también un insulto, obviamente, para mi vida personal, porque, si algún líder político después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo, a costa de la inseguridad permanente en la que he vivido”, indicó el presidente Petro durante su alocución. Gustavo Petro defendió que durante su administración se abandonó el viejo modelo de erradicación de cultivos y se adoptó la sustitución voluntaria, proceso que le ha permitido en 2025 alcanzar 22,433 hectáreas de cultivos ilícitos sustituidas, según dijo. Así mismo, fue enfático en que lo relevante es el número de incautaciones: una cifra que dijo que es superior frente a los Gobiernos anteriores (Uribe, Santos y Duque). “Quemando las casas a campesinos no se resuelve el problema de las drogas, se resuelve incautando a las mafias”, señaló el mandatario.

Así mismo, expresó que en 2024 incautaron 889 toneladas de cultivos ilícitos y sobre esto indicó, en referencia a Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que “antes nunca se llegó a esa cifra: 746, 659, 428, 413 toneladas, y menos de 200 con su amigo, el presidente que gobernó entre el 2002 y el 2014”. Sin embargo, el primer mandatario aseguró que el presidente estadounidense tomó la decisión de descertificar a Colombia a partir de intereses propios y un sesgo político, obviando las cifras del país en materia de la lucha antidrogas. “Decidieron no mirar las cifras que se les entregaron, en cambio si, una alianza ideológica de extrema derecha en la gente de Miami Colombiana muy rica que vive cerca a los que hoy Gobiernan Estados Unidos”, puntualizó Gustavo Petro.