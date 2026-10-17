¿Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Petro, declarará en juicio en caso UNGRD? Y otros secretos en De Buena Fuente

Este martes arranca uno de los procesos más grandes del escándalo de corrupción en la UNGRD: el juicio a seis excongresistas de la Comisión de Crédito Público que son de varios partidos: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.
Entre las novedades están los llamados a declarar, incluidos funcionarios del actual Gobierno, como el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien hizo parte de esa comisión durante el Gobierno anterior cuando era senador del Partido Liberal.
Pero quizá uno de los momentos más esperados será la declaración de personajes de los que se les perdió el rastro, como el exasesor de Presidencia en el gobierno Petro, Jaime Ramírez Cobo (foto), quien fue padrino de matrimonio y “cuota” de la polémica Laura Sarabia. Ramírez era una ficha clave, pues era el enlace de Presidencia con el Congreso y su presunta responsabilidad ha pasado de agache. ¿Aparecerá?
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