Petro defendió su reforma tributaria y lanzó críticas políticas en alocución de más de una hora

El presidente Gustavo Petro, en medio de su alocución, explicó que la reforma tributaria busca que “los que se llevan la plata a los paraísos fiscales” contribuyan, mientras que los trabajadores no se verán afectados. L a medida incluye impuestos a la renta de la banca y a las generadoras eléctricas, cuya recaudación se usará para “elevar sustancialmente el gasto en educación y salud de la gente más pobre de Colombia” , enfatizó, calificando esto como un paso hacia la igualdad social.

En materia educativa, el presidente resaltó mejoras en el desempeño de la educación pública y privada, citando un aumento de 3.6 puntos en las pruebas Saber 11 respecto a los resultados del gobierno de Iván Duque. Reconoció que las cifras de 2020 se vieron influenciadas por la pandemia, lo que hizo que las pruebas fueran más fáciles.

Además, destacó el incremento del presupuesto en educación preescolar, básica y media, que según sus cifras aumentó un 35%, equivalente a 17,5 billones de pesos adicionales frente al gobierno anterior. Sin embargo, la representante Katherine Miranda recordó que el presupuesto para 2026 presentado por el Ministerio de Hacienda prevé una reducción de 1,4 billones de pesos, equivalente a un recorte del 17,2%.

Durante la alocución, Petro ordenó al Ministerio de Educación investigar el caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años encontrada sin vida tras desaparecer de su colegio en Cajicá. “Hay que investigar. La niña murió ahí, al parecer, y eso significa codicia, en cambio de vida”, afirmó el presidente.