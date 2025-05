Cero y van dos: presidente Petro volvió a desautorizar a Laura Sarabia, ¿por qué la brecha entre ambos se hace más grande?

A pesar de esto, fuentes de la Casa de Nariño le afirmaron a EL COLOMBIANO que no hay ningún distanciamiento entre el presidente y la canciller; y que las preocupaciones no deberían estar puestas sobre si trabajan juntos o no, porque nunca han dejado de hacerlo: “a la vista está que el presidente y la jefe se han reunido ayer para trabajar y hoy toda la mañana con el embajador estadounidense (...) todo está tan normal como siempre”, aseguraron.

Sin embargo, otros episodios entre Petro y Sarabia siguen llenando el recuento de desacuerdos. Hace dos semanas, previo a la participación de la canciller en la presentación del informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente aseguró que tuvo que pedirle a su ministra cambiar el discurso que iba a leer en Nueva York. “Me escribió ayer la canciller, con su discurso, le dije que lo cambiaron un tanto porque nosotros no vamos a contar cuentos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Esto marca un precedente incierto para la visita del presidente a China, no solo por lo que sucedió con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, sino porque esta vez, el presidente asistirá al Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde no solo será ponente, sino también, presidente pro tempore.

Kerrigan le explicó a este diario que, llegar con rupturas en las opiniones del jefe de Estado y su canciller podría generar una sensación de inseguridad en otras naciones, afectando así posibles tratados económicos o políticos. Sobre todo ahora que el mandatario de Colombia está estudiando la posibilidad, o no, de firmar un tratado comercial con la potencia asiática.



“Estas cosas se suelen resolver mucho antes de la visita, no se resuelven en la visita. No, no suele pasar que un presidente visita otro país a ver si firma algo. Eso se decide con anterioridad porque de otra manera puede resultar muy humillante (...) ya el daño está hecho”, aseguró.