¿Petro intentó comprar una exclusiva propiedad con su nacionalidad italiana? Esto pasó cuando se conoció su identidad

Tras dejar atrás la Casa de Nariño, ahora el expresidente Gustavo Petro está buscando dónde vivir. Esa exploración lo habría llevado a un lugar particular, uno altamente valorado en Bogotá. Se trata del exclusivo conjunto residencial Arboretto, ubicado en La Calera, en las afueras de la capital. La propiedad tendría un valor cercano a los $2.600 millones. Pero lo curioso del caso no es eso en particular, ni el monto de la venta —que ya de por sí es bastante vistoso—, sino la forma en que Petro habría buscado adquirir este inmueble. Resulta que la supuesta negociación habría comenzado con una solicitud particular. Un hombre que se presentó de nacionalidad italiana estaba interesado en conocer algunas de las casas que estaban en venta en el exclusivo conjunto, pero pidió que los inmuebles estuvieran desocupados o que sus propietarios no se encontraran en el lugar durante las visitas.

La historia fue revelada por el periodista Felipe Zuleta en Blu Radio, quien aseguró que el supuesto comprador italiano terminó siendo el expresidente Gustavo Petro. Según su relato, un agente inmobiliario llevó al exmandatario a conocer una de las viviendas y, posteriormente, fue que le contó al propietario la identidad de la persona que fue a ver la casa. Es más, resulta que una fotografía que publicó el exmandatario se la habría tomado en aquel lugar.

Foto publicada por el expresidente en su cuenta de Instagram. @gustavopetrourrego

En ella se ve a Petro sentado sobre una piedra. Él mismo la compartió en su cuenta de Instagram el 18 de agosto; esta foto habría sido tomada en el jardín de esa misma casa. El inmueble tendría un precio inicial de $2.600 millones, mientras que las viviendas de ese conjunto, según explicó el periodista, estarían entre los $2.200 millones y los $2.800 millones. Sin embargo, resulta que el dueño de la casa es un colombiano que actualmente vive fuera del país. Y, al ser notificado de la identidad de la persona interesada en comprar el inmueble, habría reaccionado negativamente al enterarse de que se trataba del exjefe de Estado. De acuerdo con la versión de Zuleta, habría descartado de inmediato la posibilidad de venderle la vivienda a Petro ante el temor de terminar incluido en las sanciones de la lista OFAC (conocida también como la Lista Clinton) de la que hace parte el expresidente.

Durante la conversación en el medio ya citado también se planteó la pregunta sobre cómo se realizaría la eventual compra. Sobre esto, el periodista afirmó que tenía dos versiones al respecto: una indicaba que Petro habría planteado pagar la vivienda de contado, mientras que otra señalaba que todavía no se habría hablado sobre la forma de pago. Además, se señaló que, no contento con negarle la compra al exmandatario, el dueño del inmueble habría alertado tras conocer la identidad del supuesto comprador a los demás residentes del conjunto a través del chat de vecinos. Según el periodista, las otras dos personas que tenían viviendas en venta también habrían descartado la posibilidad de venderles sus propiedades al expresidente. De esta manera, el intento de Petro de encontrar un nuevo lugar en donde vivir habría quedado completamente descartado. O bueno, por lo menos en ese lugar en particular.

La ciudadanía italiana de Petro

La historia también llevó a que se hablara sobre la ciudadanía italiana de Petro. Y es que se mencionó que el líder político no la adquirió por alguna ascendencia de ese país, sino que habría sido por su vínculo matrimonial con Verónica Alcocer, quien cuenta con dicha nacionalidad. Hasta el momento, el expresidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre esta información ni ha salido a aclarar lo sucedido con este inmueble exclusivo y de alto valor en la capital del país.

EL COLOMBIANO conoció por una fuente cercana al círculo del exmandatario que él no había visto solo esa casa en medio de la búsqueda para comprar y que no es cierto que en todas las que analizó hubiera presentado su nacionalidad italiana. Así mismo, indicó que desde que regresó de México no se ha quedado en la casa del exsenador Gustavo Bolívar, sino que ha estado esporádicamente en esa propiedad.

Sin embargo, Andrés Hernández, quien estuvo a cargo de las comunicaciones del exmandatario, aseguró que esta “información es totalmente FALSA. El expresidente no ha hecho tal cosa que señala el periodista Felipe Zuleta. Le solicitó a Blu Radio retractar la información por ser FALSA. No se puede vivir de chismes e inventos”.

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