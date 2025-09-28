Los cambios en vuelos de la Sociedad Aérea de Ibagué que la Corte Suprema pidió revisar en la campaña Petro

La financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 sigue siendo una herida abierta en el panorama político colombiano. Aunque el mandatario avanza en el último año de su gobierno, la justicia y los órganos de control siguen escarbando en las cuentas de su llegada al poder. Una investigación exclusiva de la Revista CAMBIO reveló que la Corte Suprema de Justicia encontró una compleja red de maniobras contables en la precampaña de Petro y en la lista del Pacto Histórico al Senado, que habrían servido para ocultar gastos reales, evadir los topes legales y maquillar balances. A partir de estos hallazgos, el alto tribunal compulsará copias contra dos de los hombres más cercanos al presidente: Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, y Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
En contexto: Entre lo probado y lo descartado: ¿Qué pruebas desechó y cuáles tuvo en cuenta el CNE en sanción contra campaña Petro?