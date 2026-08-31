¿Para qué puso Petro a Jorge Lemus a negociar con todo tipo de criminales?

Por el despacho de Jorge Lemus, ex M-19 cercano a Petro, pasaron todo tipo de criminales para negociar con el anterior gobierno. El exguerrillero, sin experiencia previa, se convirtió en la cabeza de las centrales de inteligencia más poderosas del Estado: la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
El domingo pasado, Noticias Caracol reveló otro escándalo que involucra a Lemus. Resulta que Juan Sebastián Aguilar, esmeraldero conocido como “Pedro Pechuga”, visitó la Casa de Nariño en al menos dos ocasiones durante el gobierno Petro.
Aguilar fue asesinado en 2024, en un exclusivo condominio en el norte de Bogotá, y venía de tener un noviazgo con Sandra Ortiz, quien fue consejera para las regiones de ese gobierno y está investigada por el escándalo de la UNGRD.
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¿Qué tiene que ver Lemus? Según ese medio, en una reunión privada en la DNI se habló de “Pedro Pechuga” entre Lemus, Ricardo Rey Rosanía —su director de Contrainteligencia—, Eduard Ferney Rincón —alias Boyaco Sinaloa— y Javier Grajales, un exmiembro de la UTL de la exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.
En esa reunión se contradijo la hipótesis de Sandra Ortiz, en la que dijo que su amante fue asesinado por motivos políticos. “Ahí donde dice que a Pechuga lo mataron por un tema de política. Eso es mentira, ese (...) cuento de política”, dice “Boyaco Sinaloa”, un exnarco que habría llegado a acuerdos con la justicia de Estados Unidos y que fue cercano a “Pechuga”.
En la reunión se habló que quien habría impulsado a Ortiz dentro del Gobierno habría sido Hernando Sánchez, otro esmeraldero cercano a “Pedro Pechuga” y con influencias en las altas esferas. También fue asesinado en el mismo condominio donde un francotirador mató a Aguilar.