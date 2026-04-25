Petro le pidió la renuncia a Angie Rodríguez y otros secretos en De Buena Fuente

EL COLOMBIANO conoció en primicia que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Angie Rodríguez como gerente del Fondo Adaptación. La funcionaria reveló una serie de escándalos la semana pasada que tienen que ver con presunta corrupción y extorsión en el anillo más próximo al jefe de Estado; también alertó por su vida, al punto que dijo: “Presidente, pare esto y protéjame”.
Al cierre de esta edición, Rodríguez no había presentado aún su renuncia de la entidad que tiene casi 700.000 millones de pesos de presupuesto y que cuenta con facilidades de contratación parecidas a la UNGRD para atender emergencias.