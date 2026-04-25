Petro le pidió la renuncia a Angie Rodríguez y otros secretos en De Buena Fuente

EL COLOMBIANO conoció en primicia que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a Angie Rodríguez como gerente del Fondo Adaptación. La funcionaria reveló una serie de escándalos la semana pasada que tienen que ver con presunta corrupción y extorsión en el anillo más próximo al jefe de Estado; también alertó por su vida, al punto que dijo: “Presidente, pare esto y protéjame”. Al cierre de esta edición, Rodríguez no había presentado aún su renuncia de la entidad que tiene casi 700.000 millones de pesos de presupuesto y que cuenta con facilidades de contratación parecidas a la UNGRD para atender emergencias.

Empieza la ola de renuncias de cara a 2027 en Antioquia

Se comenzaron a conocer los políticos antioqueños que ejercen cargos públicos que renunciaron o pretenden renunciar para las elecciones regionales de 2027. El primero en dar el paso fue León Mario Bedoya, quien renunció a la curul de oposición del Concejo de Itagüí para aspirar por tercera vez al cargo y por segunda lejos de las huestes de Carlos Andrés Trujillo. Su intención es competir precisamente con quien fuera su mentor político cuando fue alcalde entre 2016 y 2019.

También trascendió que el concejal de Medellín, Sebastián López Valencia dejaría su curul en los próximos días para lanzarse a la Alcaldía de Medellín, anuncio que haría en próximos días. Dentro de la Alcaldía de Medellín se viene conversando también para saber quién sería el candidato de la continuidad de Federico Gutiérrez. Suenan nombres como Andrés Felipe Tobón, concejal, y el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.

Cepeda recibirá aliados de los partidos tradicionales

La senadora María José Pizarro anunció que sectores de los partidos Conservador, Liberal y de la U llegarán a la campaña de Iván Cepeda. Lo harán a través de un acto oficial hoy domingo en Bogotá. Pizarro se refirió a esos sectores como “conservadores demócratas y de otros sectores”, pero en las filas de los nuevos aliados hay políticos cuestionados como Antonio Correa del Partido de La U. También esta semana, Cepeda tendrá un evento con lo que queda del Partido Alianza Verde, que anunciará su adhesión a la campaña del Pacto Histórico pese a que sectores como los de Angélica Lozano y Jota Pe Hernández habían pedido que pudieran dejar en libertad a sus militantes; ante la negativa, anunciaron la escisión de la colectividad.

El video de la discordia entre Paloma y Abelardo