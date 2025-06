Presidente Petro le pidió a Sarabia que quite los requisitos de idiomas para ser embajador: “el español es idioma oficial de la Unión Europea”

Recientemente, y aunque ya no ocupa aquel cargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) debido a que no cumplía con los requisitos legales para ejercer la posición.

Más específicamente: Benedetti no acreditó el dominio de otro idioma más allá del español, cuando necesitaba inglés (idioma oficial de las Naciones Unidas) e italiano.

Esta no es la primera vez que un embajador nombrado por el presidente Petro no cumple con los requisitos de idioma, algo que al jefe de Estado no le ha sentado muy bien.