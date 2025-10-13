x

¿Otro lío diplomático? Petro ahora dice que quiere demandar a Estados Unidos por su “veto” en Naciones Unidas

El mandatario colombiano calificó como un veto diplomático lo ocurrido en la Asamblea de Nueva York en Estados Unidos en donde la delegación norteamericana se retiró del recinto una vez comenzó la intervención de Petro.

  • En su última intervención ante las Naciones Unidas, Gustavo Petro criticó a Trump, a Netanyahu y la política antidrogas de Estados Unidos. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 11 minutos
Continúan las repercusiones sobre la intervención del presidente Gustavo Petro en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York y la manifestación en las calles de la ciudad estadounidense en pro de la causa Palestina. Tras la pérdida de visa del presidente y varis funcionarios, ahora se aproximaría otro impasse con el gobierno de Donald Trump.

A través de su cuenta de X, el mandatario anunció la intención de entablar una demanda en contra de Estados Unidos y quienes, según él, lo vetaron ante el organismo internacional.

Lea también: Petro sin visa le da gasolina a su campaña pero arriesga mucho frente a un Trump hasta ahora paciente

“Quiero ponerme bajo un juez de los EEUU, y demandar los actos que quebraron la inmunidad en al asamblea de las Naciones Unidas por vetarme, y quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude (sic)”, posteó el mandatario en su red social más usada, agregando que no tiene mucho dinero, “pero si ganamos el abogado pasará a la historia”.

El presidente colombiano manifestó la intención de entablar acciones legales contra Estados Unidos haciendo alusión a una columna de, portal Democracia Now en donde la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y varias organizaciones académicas aseguran que Trump “criminalizó cualquier expresión de apoyo a grupos de derechos humanos que defienden a Palestina y critican las acciones militares de Israel en Gaza”.

¿Qué ocurrió en la intervención de Gustavo Petro ante las Naciones Unidas en Nueva York?

En su discurso dado el pasado 23 de septiembre, Petro hizo referencia a la situación de Gaza, la descertificación por parte de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas, la figura de Stalin, el Tren de Aragua y los ataques ordenados por Trump a embarcaciones en el Caribe.

En la intervención que duró 40 minutos el jefe de Estado acusó a Donald Trump de asesino, repitió “libertad o muerte”, que es la consigna de la bandera asociada a Simón Bolívar, y pidió a ejércitos del mundo alzarse contra Israel.

Además, sugirió que la ONU “tiene que cambiar ya” y propuso un ejército internacional “para defender la vida del pueblo palestino”. En el recinto Petro usó su discurso para atacar a Netanyahu y pidió medidas contundentes contra países que según él han sido aliados de Israel.

En aquella intervención, la delegación de Estados Unidos se retiró del recinto minutos después de que el gobernante colombiano comenzara a declarar su discurso ante el organismo internacional.

No contento con sus palabras ante la Asamblea, el presidente Petro protagonizó una manifestación en Times Square junto al cofundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters en donde hizo un llamado a las Fuerzas Militares de Estados Unidos para que desobedecieran a Trump, algo que terminó en la pérdida de la visa estadounidense para el presidente y varios funcionarios de su gabinete.

Siga leyendo: Con tres “imprecisiones” del presidente, ministro de Costa Rica deja a Petro como un mentiroso internacional

Utilidad para la vida