“Los narcotraficantes y mafias de Barranquilla recibirán el golpe del poder público colombiano”: Petro tras ataque a la SAE

En la tarde de este sábado el presidente Gustavo Petro reaccionó al ataque que en la noche del viernes recibió el director de la territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Jaime Avendaño, cuando se desplazaba en un vehículo oficial junto a tres integrantes de su grupo de trabajo. “En Barranquilla hay mafias con poder político, centradas además del narcotráfico en el chance, los paga diarios, y cuentan con empresas privadas de seguridad, y cuentan con armas oficiales”, aseguró el mandatario.

El hecho se registró hacia las 11:45 p.m., cuando el automóvil institucional fue interceptado por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas, quienes abrieron fuego de manera indiscriminada. La camioneta recibió 14 impactos de bala, según el reporte oficial de la Policía Nacional.

Gracias al blindaje del vehículo, ninguno de los ocupantes resultó herido, aunque todos sufrieron un fuerte impacto emocional por la violencia del ataque. A partir del atentado, han surgido versiones que señalan que el atentado estaría relacionado con el trabajo que Avendaño ha venido desempeñando en la región en contra de los bienes de la mafia. El presidente Petro reforzó esa hipótesis y señaló que “nuestra actividad antinarcotraficante, los ha arrinconado”. Lea más: Así fue la tregua que firmaron las bandas de “Los Pepes” y “Los Costeños” para cesar actividades criminales en Barranquilla E invitó a los jóvenes barranquilleros a “salir voluntariamente de las bandas” y aseguró que “los narcotraficantes y mafias de Barranquilla recibirán el golpe del poder público colombiano. Todos los bienes oscuros de las mafias pasan a la propiedad del pueblo”. Fuentes de la Policía indicaron que el ataque fue “altamente planificado”, lo que sugiere que los autores tenían conocimiento del desplazamiento del funcionario y su equipo.

A través de un comunicado, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, rechazó enérgicamente el atentado y expresó su solidaridad con los funcionarios afectados.