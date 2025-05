La respuesta, entre líneas, de Petro a los escándalos de David Racero por violación de derechos laborales

En el barrio Villa Luz, en Bogotá, se ubica el fruver de David Racero, el congresista del Pacto Histórico que ha tenido como una de sus banderas políticas mejorar los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, parece que aquella postura no aplica en su local: “El pago es de un millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada. Y es tiempo completo: 7:00 a.m. a 8:00 p.m., ellos saben. Un día de descanso a la semana”, dijo el congresista en un audio revelado por Daniel Coronell.

El presidente Gustavo Petro se refirió al caso, pero no con nombre propio.