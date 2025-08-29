Juzgado ordena a Petro retractarse por acusaciones contra fiscal Burgos

Un juzgado administrativo en Bogotá emitió este viernes un fallo de tutela que ordena al presidente Gustavo Petro rectificar y retractarse de los señalamientos emitidos en contra del fiscal Mario Andrés Burgos, quien en su momento adelantó la investigación penal en contra de Nicolás Petro, hijo del primer mandatario, y del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
