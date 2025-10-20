Petro se reunió con el encargado de Negocios de EE. UU. en medio de crisis diplomática

En medio de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro se reunió en Casa de Nariño con el encargado de Negocios de la Embajada de ese país, John McNamara. Según el mandatario, el funcionario estadounidense traerá “razones oficiales” respecto a los anuncios hechos por Donald Trump el fin de semana pasado.

Este encuentro con McNamara se dio horas después de que el jefe de Estado llamara a consultas al embajador de Colombia en Washington D. C., Daniel García-Peña, para analizar los anuncios del presidente de Estados Unidos sobre quitar las ayudas económicas que recibe el país de ese Gobierno.

Previo a ese encuentro, en una entrevista con Daniel Coronell, el presidente Petro aseguró que no iba a “conceder” sino a “exigir”. En ese diálogo dijo que “Colombia ya concedió todo, no tiene que conceder más”.