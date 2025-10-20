x

Petro se reunió con el encargado de Negocios de EE. UU. en medio de crisis diplomática

El presidente de la República dijo previo a la reunión que no hará concesiones, sino que, por el contrario, hará exigencias.

  • El presidente Gustavo Petro y el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. FOTO CORTESÍA PRESIDENCIA
El Colombiano
hace 60 minutos
bookmark

En medio de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro se reunió en Casa de Nariño con el encargado de Negocios de la Embajada de ese país, John McNamara. Según el mandatario, el funcionario estadounidense traerá “razones oficiales” respecto a los anuncios hechos por Donald Trump el fin de semana pasado.

Este encuentro con McNamara se dio horas después de que el jefe de Estado llamara a consultas al embajador de Colombia en Washington D. C., Daniel García-Peña, para analizar los anuncios del presidente de Estados Unidos sobre quitar las ayudas económicas que recibe el país de ese Gobierno.

Previo a ese encuentro, en una entrevista con Daniel Coronell, el presidente Petro aseguró que no iba a “conceder” sino a “exigir”. En ese diálogo dijo que “Colombia ya concedió todo, no tiene que conceder más”.

En ese sentido, se refirió a las posturas que han tomado los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, frente a las decisiones que ha tomado la Administración Trump frente a esos países.

“Te paras firme y erguido, no te arrodillas. Jamás te debes arrodillar”, aseguró Petro al final de la entrevista mencionada.

Vale recordar que este domingo 19 de octubre el presidente Trump arremetió contra Petro, a quien responsabilizó de impulsar la expansión del narcotráfico en Colombia. A través de su cuenta en Truth Social, el republicano lo acusó de “liderar” el negocio de las drogas y anunció la suspensión de todos los recursos económicos que su país destinaba para apoyar la lucha antidrogas.

Noticia en desarrollo...

