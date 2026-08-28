¿Gustavo Petro se lanzará a la Alcaldía de Bogotá?

En este episodio de Mesa Central, analizamos la agitada coyuntura política de Colombia bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. Se debaten las polémicas declaraciones de Gustavo Petro sobre los incendios en el Tolima, el controvertido “gabinete a la sombra” y los rumores de su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Además, se examina la nueva estrategia de seguridad nacional que contempla buques cárceles en altamar, las reacciones al informe de Human Rights Watch sobre la paz total y las fricciones gremiales tras sonados casos de nombramientos.