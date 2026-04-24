Fajardo a Petro tras intenso choque: “Usted y su protegido Cepeda quieren debates y elecciones a medida”

Sergio Fajardo tuvo un choque con el presidente Gustavo Petro este 23 de marzo. Se dio a través de la red social X (antes Twitter), por donde el primer mandatario suele pronunciarse públicamente.
El intercambio de mensajes se dio a partir de un comentario de Fajardo con La FM, en el que dijo que “Petro tiene dos candidatos: (Iván) Cepeda y (Abelardo) De la Espriella”. Ante esto, el presidente respondió al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, en un mensaje en el que hizo referencia a De la Espriella:
“Hermano yo no ayudo a amigos y defensores de paramilitares y narcotraficantes. No me calumnie”.