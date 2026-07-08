Fajardo y Petro pelearon en redes por desconocimiento de los resultados: “recapacite y acepte la derrota”

El excandidato presidencial Sergio Fajardo y el presidente Gustavo Petro chocaron en redes sociales. La pelea empezó por un video de Fajardo en el que se refirió a la suspensión del empalme por parte del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.
Fajardo sacó un poco más del 4 % en las elecciones presidenciales con un millón de votos. Desde eso se ha mantenido activo en redes sociales, dando sus puntos de vista acerca de la transición convulsa que atraviesa Colombia entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.
“Por este camino vamos directo a una explosión social nunca antes vista en Colombia. Más vale que paremos ya”, escribió Fajardo en su cuenta de X. En un video que puso en la misma publicación, dijo que “lo que está pasando con el empalme es lamentable. Si seguimos por este camino, la puerta se va a reventar antes de lo que pensábamos”.
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Luego, dijo que “la principal responsabilidad es del presidente Gustavo Petro”, ya que “es él quien gobierna. Sus declaraciones erráticas, el desconocimiento de los resultados electorales, el afirmar que el presidente es Iván Cepeda, son declaraciones que le abren peligrosamente el camino a la violencia”.