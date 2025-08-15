Atención: Petro solicitará al gobierno de Nicaragua que entregue a Carlos Ramón González

El presidente Gustavo Petro anunció que como “la justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González”, su Gobierno “solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”. Le puede interesar: Embajada de Colombia en Nicaragua tramitó residencia a Carlos Ramón González el mismo día de su imputación. Esta noticia la dio a conocer el jefe de Estado luego de negar que su Embajada en Nicaragua y la Cancillería hubiera hecho una solicitud para que le otorgaran residencia al exsecretario del Departamento Administrativo de la Presidencia y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia.

“El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algun (sic) tipo de privilegio para Carlos Ramón Gonzalez”, esribió el presidente en su cuenta de X (antiguo Twitter) tras la revelación del pedido en ese sentido. Incluso, Petro dedicó varios trinos a intentar desmentir la información revelada por Noticias RCN, que publicó los documentos de la Embajada colombiana que solicitaban renovar la residencia de González en ese país, fue realizada el pasado 21 de mayo. Ese día fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.

El exfuncionario está siendo investigado por la justicia por ser uno de los determinadores del saqueo en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para mover apoyos y votos en el Congreso de la República a favor de los proyectos del Gobierno Nacional. “El gobierno es el presidente y el ministro del ramo, en este caso la canciller. Ninguno de los dos hemos pedido dar residencia a Carlos Ramón Gonzalez, en ningún país del mundo”, expuso el presidente en varios comentarios pidiendo a distintos medios y periodistas rectificar la información.