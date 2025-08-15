x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atención: Petro solicitará al gobierno de Nicaragua que entregue a Carlos Ramón González

El exsecretario del Departamento Administrativo de Presidencia fue imputado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

  • El presidente Gustavo Petro y el exsecretario del Dapre, Carlos Ramón González, requerido por la justicia colombiana. FOTO PRESIDENCIA
    El presidente Gustavo Petro y el exsecretario del Dapre, Carlos Ramón González, requerido por la justicia colombiana. FOTO PRESIDENCIA
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro anunció que como “la justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González”, su Gobierno “solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.

Le puede interesar: Embajada de Colombia en Nicaragua tramitó residencia a Carlos Ramón González el mismo día de su imputación.

Esta noticia la dio a conocer el jefe de Estado luego de negar que su Embajada en Nicaragua y la Cancillería hubiera hecho una solicitud para que le otorgaran residencia al exsecretario del Departamento Administrativo de la Presidencia y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia.

“El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algun (sic) tipo de privilegio para Carlos Ramón Gonzalez”, esribió el presidente en su cuenta de X (antiguo Twitter) tras la revelación del pedido en ese sentido.

Incluso, Petro dedicó varios trinos a intentar desmentir la información revelada por Noticias RCN, que publicó los documentos de la Embajada colombiana que solicitaban renovar la residencia de González en ese país, fue realizada el pasado 21 de mayo. Ese día fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.

El exfuncionario está siendo investigado por la justicia por ser uno de los determinadores del saqueo en la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para mover apoyos y votos en el Congreso de la República a favor de los proyectos del Gobierno Nacional.

“El gobierno es el presidente y el ministro del ramo, en este caso la canciller. Ninguno de los dos hemos pedido dar residencia a Carlos Ramón Gonzalez, en ningún país del mundo”, expuso el presidente en varios comentarios pidiendo a distintos medios y periodistas rectificar la información.

Vale recordar que una de las cartas que buscaba renovar la residencia del exfuncionario del Gobierno expresaba que “la Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia”.

“Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”, añadió la misiva.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida