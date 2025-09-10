La incoherencia de Petro al suspender el concurso de notarios: olvida que nombró a ficha del escándalo de la Fiduprevisora y pagó otros favores políticos

Es bien sabido que en Colombia la mayoría de personas que son nombrados notarios tienen una buena posición económica y estabilidad laboral. No en todos los casos, por supuesto, y algunos de esos funcionarios son nombrados por su trayectoria y por mérito. Pero históricamente las notarías son casi que un premio en el mundo de los favores políticos.
No empezó en el actual Gobierno, pero el presidente Gustavo Petro tampoco lo ha cambiado y, por el contrario, ha nombrado a dedo como notarios en provisionalidad a familiares de políticos cuestionados e incluso a personas mencionadas en escándalos de corrupción como el de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Le puede interesar: ¿Mil millones por cada cupo? MinHacienda suspende concurso de notarios por presuntas irregularidades