Drogadicción, alcoholismo y relación matrimonial: las incómodas preguntas que le hizo Juanpis a Gustavo Petro, ¿qué respondió?

Juanpis González, personaje interpretado por Alejandro Riaño, tuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Hablaron de temas políticos y personales.

Con un tono satírico, el comediante bogotano conversó sobre el mandatario en la noche del pasado 29 de abril sobre varios aspectos, entre los que destacan la muerte de líderes sociales, Hollman Morris, la carta de Álvaro Leyva, las acusaciones sobre sus adicciones y su relación matrimonial.

En la entrevista, uno de los primeros momentos fue cuando Juanpis le mencionó a Petro sobre lo ocurrido en París. El mandatario respondió inicialmente que cómo no se iba a perder en la capital francesa con museos y lugares culturales.

Más allá de las preguntas, Juanpis bromeó con el presidente y le sacó tres bolsas aparentemente con alucinógenos, ofreciéndole una de ellas al mandatario colombiano. “Yo estoy emancipado, hermano, así que no venga aquí con la tentación porque en mi sala está el cuadro de la tentación de San Antonio. Ahí no se puede”, respondió Petro. “Yo no soy adicto, yo soy revolucionario”, añadió.

El otro momento tenso en le entrevista fue cuando le preguntaron por dos funcionarios de su gabinete: Hollman Morris, director de RTVC; y Armando Benedetti, ministro del Interior.

“¿Cómo están las fiesticas con Hollman?”, le preguntó Juanpis al presidente, a lo que el gobernante respondió que nunca ha salido de fiesta con el actual director del sistema de medios públicos.