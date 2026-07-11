Gustavo Puerta, de tener una bala en la pierna a brillar en Norteamérica-2026

El jugador revelación de la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica pudo morir cuando apenas era un niño. Era una mañana de 2013. En la Victoria en un municipio del Valle del Cauca que está entre la cordillera oriental y la central, hacía el calor típico de los municipios rivereños: ese lugar tiene límites con el Río Cauca.

En uno de los barrios, el señor Gustavo Puerta le pidió a su hijo de diez años, a quien llamó igual que él, que fuera a la tienda a hacerle unas compras. El niño salió montado en su bicicleta. Iba tranquilo. Sin embargo, la violencia urbana que se vivía en ese momento en el norte del Valle lo encontró por sorpresa.

De acuerdo con el relato hecho por el padre, un par de sicarios buscaban a un hombre para un ajuste de cuentas. Ese año fue especialmente difícil en cuanto a orden público en ese sector del departamento, donde en algún momento hubo un cartel de droga que dominó la zona por completo.

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Un par de meses antes, en mayo de 2013, se había cometido una masacre en La Unión, un municipio cercano ubicado a 8,4 kilómetros, en la que murieron 5 personas y otras 5 resultaron heridas. Por eso, había que andar con cuidado.

El niño Gustavo, quien solía entrenar fútbol en su tiempo de ocio, después del colegio, solía tener precaución; pero ese día iba tranquilo: no pensó que le fuera a pasar alguna cosa en su barrio.

De haber tenido conocimiento no salía: bien dicen que, de saber el momento, la hora, y el lugar donde alguien podría encontrarse con la muerte, esa persona no iba. No obstante, el pequeño Gustavo siguió su camino. Llegando a la tienda sonaron los disparos de los sicarios.

El niño, nervioso, intentó huir en su bicicleta. Lo consiguió: se alejó del lugar de los disparos. Sin embargo, una bala perdida que, según relató su papá a El País de Cali, rebotó en el suelo, y terminó incrustada en la pierna izquierda del niño que, años después, llegaría a ser futbolista profesional.