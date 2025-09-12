x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estudio de Harvard reveló las habilidades blandas que son esenciales para crecer profesionalmente en tiempos de IA

Según el estudio, habilidades blandas, como la colaboración y la adaptabilidad, son el verdadero motor del éxito en tiempos de inteligencia artificial.

  • La IA avanza, pero las habilidades blandas mantienen su papel como el mayor diferenciador profesional. FOTO: Getty
    La IA avanza, pero las habilidades blandas mantienen su papel como el mayor diferenciador profesional. FOTO: Getty
  • La automatización y la inteligencia artificial amenazan muchas tareas técnicas, pero son las competencias humanas las que mantienen a flote a los profesionales y organizaciones. FOTO: Getty
    La automatización y la inteligencia artificial amenazan muchas tareas técnicas, pero son las competencias humanas las que mantienen a flote a los profesionales y organizaciones. FOTO: Getty
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 14 minutos
bookmark

Al paso frenético al que va la inteligencia artificial, permeando todos los aspectos de la vida, incluso el laboral, las competencias técnicas suelen acaparar la atención. Por eso, hay un elemento que sigue marcando la diferencia: las habilidades blandas. Estas destrezas humanas, a menudo subestimadas, están demostrando ser el verdadero motor del éxito profesional y organizacional.

Un estudio de Harvard Business Review, que analizó más de mil ocupaciones y múltiples habilidades, encontró que quienes poseen bases sólidas en comprensión lectora, matemática básica, trabajo en equipo, pensamiento crítico, adaptabilidad y colaboración, se adaptan mejor a los cambios. Estas personas aprenden con mayor facilidad, ascienden más rápido y muestran mayor resiliencia ante los giros del mercado laboral.

Conoce las ofertas de empleo

“Quienes solo se enfocan en habilidades técnicas tienen menos capacidad de adaptación”, señala el informe, destacando que la combinación entre conocimientos técnicos y habilidades blandas es la que realmente abre las puertas al crecimiento profesional.

Le puede interesar: Estas son las habilidades profesionales más demandadas por los empleadores en 2025

Beneficios que brindan el desarrollar habilidades blandas

Conoce las ofertas de empleo
La automatización y la inteligencia artificial amenazan muchas tareas técnicas, pero son las competencias humanas las que mantienen a flote a los profesionales y organizaciones. FOTO: Getty
La automatización y la inteligencia artificial amenazan muchas tareas técnicas, pero son las competencias humanas las que mantienen a flote a los profesionales y organizaciones. FOTO: Getty

No se trata solo de triunfos personales. Las empresas también obtienen grandes ventajas cuando promueven estas competencias, tales como:

- Los equipos con buenas destrezas blandas facilitan las transformaciones organizacionales.

- Fortalecen las estructuras en tiempos de incertidumbre, un punto crítico en plena era de la inteligencia artificial y la automatización.

Lea más: Estas son las profesiones con menor insatisfacción laboral, según un estudio de Harvard

Habilidades blandas que se diferencian en tiempos de IA

Mientras muchas tareas técnicas están siendo asumidas por la automatización, habilidades como: el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la colaboración se han vuelto casi imposibles de reemplazar.

Son estas capacidades humanas las que hacen que las organizaciones sean más estables, creativas y resistentes a los cambios del mercado.

Un llamado a revalorarlas

Aunque durante años las habilidades blandas fueron vistas como un complemento, hoy día se posicionan como la palanca que impulsa tanto el crecimiento individual como el éxito colectivo.

En definitiva, para profesionales y empresas, invertir en estas competencias no es opcional: es el camino para destacar en un entorno laboral cada vez más cambiante y competitivo.

Conozca también: Alta rotación laboral: casi la mitad de los trabajadores en Colombia piensa renunciar en un año

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida