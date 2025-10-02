Las habilidades más buscadas por las empresas en Colombia en 2025, según Coursera

Está claro por estos tiempos que tener un diploma dejó de ser suficiente para conseguir un empleo. Hoy en día, lo que más valoran las empresas es una combinación entre competencias técnicas de vanguardia y habilidades blandas que permitan adaptarse a un entorno en transformación constante.

Así lo señaló un informe de Coursera, que ubicó a la inteligencia artificial (IA) como la competencia más demandada del momento. “Hoy no hay otra habilidad más requerida que la inteligencia artificial, no solo para quienes se especializan en tecnología, sino para cualquier profesional que quiera mantenerse vigente”, aseguró Marni Baker, directora de contenido de la plataforma, en entrevista con Caracol Radio.

