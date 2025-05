Habitante de calle aseguró ser la mamá de Carla Giraldo y así fue la curiosa reacción de la actriz

La historia de vida de Carla Giraldo es de resiliencia. Adoptada al nacer por padres que, aunque no biológicos, le dieron un nuevo comienzo, su infancia estuvo marcada por la ausencia de recursos de sus progenitores originales.

Como relató en su momento al periodista José Gabriel Ortiz en su programa Yo, Jose Gabriel, su madre adoptiva obtuvo su custodia cuando apenas era una recién nacida.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. La adolescencia trajo consigo conflictos que llevaron a Carla a abandonar su hogar a los 14 años. “Me voy de mi casa, porque acá no me dejan hacer nada, y si no me dejan yo me voy”, confesó en el pódcast Vos Podés, una decisión que ilustró su temprana búsqueda de libertad.