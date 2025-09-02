Habitante de calle apuñaló a un abogado en La Alpujarra, al parecer porque no quiso darle dinero

Un nuevo hecho de violencia sacudió el centro de Medellín en la tarde del lunes, cuando un abogado y exasesor de la subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, Luis Fernando Parra Aguilar, fue atacado con arma blanca por un habitante de calle.
El incidente ocurrió en la plazoleta del edificio Plaza de la Libertad, a pocos metros del centro administrativo La Alpujarra, alrededor de las 5:30 de la tarde.