Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín
sabado
no

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Habitante de calle apuñaló a un abogado en La Alpujarra, al parecer porque no quiso darle dinero

El agresor huyó y las autoridades no han dado todavía con su paradero.

  • El hombre herido recibió atención inmediata por una ambulancia de la secretaría de Salud. FOTO: CORTESÍA
    El hombre herido recibió atención inmediata por una ambulancia de la secretaría de Salud. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Un nuevo hecho de violencia sacudió el centro de Medellín en la tarde del lunes, cuando un abogado y exasesor de la subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, Luis Fernando Parra Aguilar, fue atacado con arma blanca por un habitante de calle.

Entérese: Condenan a 18 años de cárcel a hombre que mató a un motociclista con una roca en la Avenida Regional en Medellín

El incidente ocurrió en la plazoleta del edificio Plaza de la Libertad, a pocos metros del centro administrativo La Alpujarra, alrededor de las 5:30 de la tarde.

Según los relatos de testigos y las autoridades, el abogado Luis Fernando Parra, de 65 años y oriundo de Urrao, había finalizado una reunión y caminaba por el sector cuando fue abordado por el presunto agresor.

La hipótesis principal apunta a que el habitante de calle le exigió dinero, y ante la negativa del exasesor, lo atacó en varias ocasiones con un arma cortopunzante.

Parra Aguilar sufrió heridas en el cuello y en una de sus manos. Fue auxiliado de inmediato por transeúntes y personal de la Secretaría de Salud en el lugar, siendo posteriormente trasladado a la Clínica CES en el barrio Prado.

Puede leer: “Estaba mandando hojas de vida para ayudarse con sus estudios”: habla papá de joven asesinado en Itagüí

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, informó que las lesiones no revisten gravedad y que el estado de salud del exfuncionario es estable.

Tras el ataque, el agresor huyó con rumbo a la avenida San Juan. Las autoridades, con base en la descripción de testigos, están buscando a un hombre que vestía chaqueta negra, camiseta blanca, pantaloneta y llevaba una mochila de color azul a sus espaldas. La Policía ha iniciado la revisión de los registros de las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del responsable. El secretario Manuel Villa aseguró que la Policía lidera la búsqueda del responsable, que debe caer”.

Este lamentable suceso ha reavivado la preocupación ciudadana en el Valle de Aburrá, recordando el caso de Esteban Yepes Palacios, un joven de 19 años asesinado en circunstancias similares por un habitante de calle el pasado 11 de agosto en Itagüí. Las autoridades han anunciado el refuerzo de la seguridad en puntos críticos del centro de Medellín.

