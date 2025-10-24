Habitante de calle fue asesinado en medio de una asonada en el centro de Medellín; ¿quién disparó?

En horas de la noche del 23 de octubre, un operativo policial en el sector de Cúcuta con La Paz, conocido como el ‘Bronx’ de Medellín, terminó en la muerte de un hombre en condición de calle tras recibir un impacto de bala. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:50 p.m. Puede leer: De estos diez barrios sale la mayoría de la cocaína, bazuco, marihuana y drogas sintéticas que se trafican en Medellín Según el informe preliminar, los hechos se desencadenaron cuando uniformados de la Policía de Vigilancia, que realizaban registros a personas o se encontraban en la verificación de una motocicleta presuntamente implicada en un hurto, se percataron de una bolsa de grandes magnitudes. Dos patrulleros motorizados detuvieron a un habitante de calle que transportaba dicha bolsa en el barrio Estación Villa. Al inspeccionar la bolsa, los uniformados encontraron un cargamento de 18 kilos de bazuco. La sustancia estupefaciente hallada en 13 paquetes y dosificada lista para su comercialización, está avaluada en más de $40 millones.

Según las autoridades, cuando los policías procedían con la detención y la incautación de la mercancía, un grupo numeroso de habitantes en situación de calle del sector de Cúcuta con La Paz arremetieron de forma violenta en medio de una asonada contra los uniformados para intentar recuperar la droga. La agresión fue de tal magnitud que los atacantes utilizaron armas blancas e incluso jeringas dispuestas para el consumo de estupefacientes con las que trataron de herir a los policías. Ante la situación, los uniformados pidieron apoyo, y varias patrullas se desplazaron rápidamente al lugar. Se requirió la presencia de más de 20 patrullas para controlar la situación.

Tras dispersar a los agresores, los uniformados encontraron a un hombre tendido inconsciente en la vía. La víctima, un hombre con aspecto de habitante de calle, de entre 25 y 30 años, fue trasladada por una patrulla a la Policlínica. Los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales y presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la región supraciliar izquierda. Sobre el mediodía de este viernes, el Secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, escribió en su cuenta de X que “al parecer, una persona habría realizado disparos” desde la turba, ante lo cual los uniformados reaccionaron para controlar la situación.

Sin embargo, el informe de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín indica que el hombre ”fue abatido por un funcionario de la Policía Nacional”. El CTI de la Fiscalía General de la Nación inició las investigaciones judiciales para esclarecer los móviles de este hecho y revisar los registros de las cámaras de seguridad del sector. Bloque de preguntas y respuestas