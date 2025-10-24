Habitante de calle fue asesinado en medio de una asonada en el centro de Medellín; ¿quién disparó?

En horas de la noche del 23 de octubre, un operativo policial en el sector de Cúcuta con La Paz, conocido como el ‘Bronx’ de Medellín, terminó en la muerte de un hombre en condición de calle tras recibir un impacto de bala. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:50 p.m.
Puede leer: De estos diez barrios sale la mayoría de la cocaína, bazuco, marihuana y drogas sintéticas que se trafican en Medellín
Según el informe preliminar, los hechos se desencadenaron cuando uniformados de la Policía de Vigilancia, que realizaban registros a personas o se encontraban en la verificación de una motocicleta presuntamente implicada en un hurto, se percataron de una bolsa de grandes magnitudes. Dos patrulleros motorizados detuvieron a un habitante de calle que transportaba dicha bolsa en el barrio Estación Villa.
Al inspeccionar la bolsa, los uniformados encontraron un cargamento de 18 kilos de bazuco. La sustancia estupefaciente hallada en 13 paquetes y dosificada lista para su comercialización, está avaluada en más de $40 millones.