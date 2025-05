Más que el dinero, la paz mental es crucial para una vida en plenitud. De ahí que algunas personas afirmen que de nada sirve tener toda la plata del mundo si no hay salud física y mental. Y sí que es verdad.

El cofundador de Microsoft conserva algunos hábitos para obtener un equilibrio emocional que se combine con la mejora de la toma de decisiones en el menor tiempo posible. El principal hábito de Gates es la lectura, pues es capaz de leer hasta 50 libros al año, lo que permite mantener su cerebro saludable.

Otro hábito esencial para Gates es la meditación. En una entrada de su blog personal Gates Notes titulado The three books I read this summer, señala que esta práctica contribuye al bienestar y reduce la ansiedad siempre y cuando se haga dos o tres veces por semana.