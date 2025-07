Habló esposa de hombre que agredió a mujer en aeropuerto El Dorado por una silla: “Él asumirá las consecuencias”

Tras la agresiva reacción de un hombre en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, quien golpeó a una mujer por no cederle una silla en una sala de espera, la esposa del presunto agresor apareció en redes sociales para hablar de lo sucedido. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 27 de julio, cuando la víctima, una contratista de la Alcaldía de Bogotá, estaba en la sala de espera número 9 de la terminal aérea a donde llegó el agresor, un empresario de Armenia, a reclamarle por haber ocupado la silla en la que estaba sentado minutos antes junto a su esposa. El agresor fue identificado como Héctor Favio Santacruz Marulanda, un empresario del sector textil de Armenia. Fue, de hecho, a través de las redes sociales de la empresa de su propiedad que Carolina –como se identificó–, su esposa, se refirió a la agresión.

Aunque no defendió de forma directa a su esposo, pues aseguró que “me duele como mujer, como mamá” lo que hizo, y que por eso “lo rechazo desde lo más profundo” y “no me quedo callada” por la reacción violenta que su esposo tuvo contra otra mujer, sí intentó justificarlo: “Como dice ese viejo refrán, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. “La persona que aparece agrediendo físicamente a una mujer es mi esposo. Y no saben cuánto me duele decir esto en voz alta. Y realmente me duele como mujer, como mamá, como fundadora de Khala, porque todo esto va en contra de lo que queremos de lo que hemos venido trabajando durante muchos años. Y aunque no fue dentro de la empresa, no fue dentro de las actividades internas, hay un vínculo. Hay personas que lo han relacionado con nuestra marca y por eso estoy aquí”, señaló la mujer en las redes sociales de la empresa familiar.

La mujer continuó: “Sé que cuando pasan cosas así, es fácil señalar, opinar y cancelar. Pero también sé que muchos en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado. Pero como dice ese viejo refrán, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Esto no quiere decir que está bien, porque no lo está. No, no lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo porque creo en la dignidad, en el límite y el respeto”.

“Él asumirá las consecuencias de lo que hizo porque toda acción tiene consecuencias, pero hoy yo también estoy aquí asumiendo lo que me toca como mujer, como esposa, como mamá y como dueña de esta marca”, concluyó la mujer. La mujer agredida ya interpuso una demanda contra Santacruz Marulanda por lesiones personales y perturbación física. Allegados al agresor aseguraron que el hombre no se pronunciará por el momento sobre lo sucedido. Le puede interesar: La historia de dos niños africanos abandonados en El Dorado

La versión de la mujer agredida

En diálogo con el periódico El Tiempo, la mujer, cuya identidad no fue revelada por seguridad, contó que estaba en el aeropuerto porque tenía un viaje a Cali. “Necesitaba terminar algunas cosas de mi trabajo en el computador. Al llegar a la sala de espera todo estaba completamente lleno y solo veo una silla vacía. No tenía ningún bolso o prenda que indicara que estaba ocupada y me senté”, dijo.