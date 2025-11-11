Por primera vez habló el papá de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante asesinado en Halloween en Bogotá

Por primera vez desde el asesinato de su hijo, Jaime Alberto Moreno Gutiérrez habló públicamente sobre el dolor que atraviesa tras la muerte de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes de 22 años que perdió la vida luego de una brutal golpiza en la noche de Halloween en Bogotá.
Moreno recordó el momento en el que se enteró de que su hijo había resultado gravemente herido en la madrugada del 31 de octubre, a la salida del bar Before Club, en la localidad de Chapinero.
El joven fue golpeado en la calle por dos hombres que también habían asistido a la discoteca, identificados como Ricardo González, quien aparece en los videos del ataque disfrazado de conejo, y Juan Carlos Suárez Ortiz, exestudiante de la misma universidad. Ambos son señalados de haber golpeado a Jaime Esteban hasta dejarlo sin vida.