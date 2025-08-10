Hacienda Támesis, 591 hectáreas de promesas incumplidas

A la hacienda Támesis, en la zona rural de Montería, ya le salieron las orejas, la patas gigantes de paquidermo y los colmillos de marfil. Solo falta que le aparezca trompa para convertirse en el elefante blanco de las promesas de titulación de tierras del gobierno de Gustavo Petro.
El predio perteneció en el pasado a la familia Castaño Gil, precursora del paramilitarismo en Colombia, y tras el desmantelamiento de la organización pasó al Estado como uno de los bienes destinados a la reparación de las víctimas.
Está ubicado a 12 kilómetros de la capital cordobesa, en la vereda Cajones, cuenta con 591 hectáreas y tiene un valor aproximado de $8.503 millones de pesos.