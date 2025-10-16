Video | Hackearon pantallas y megafonía en aeropuertos de Canadá y EE. UU. para difundir mensajes a favor de Hamás y contra Trump

Pasajeros y autoridades de Estados Unidos y Canadá reportaron una serie de hackeos en los sistemas de información y megafonía de algunos aeropuertos en varias zonas de ambos países.
Las grabaciones no autorizadas reproducidas en las terminales elogiaban a Hamás, consignas en favor de “Free Palestine”, atacaban al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al presidente estadounidense Donald Trump, lo que provocó alarma entre viajeros y la apertura de investigaciones por parte de agencias federales y la policía.
Según Transport Canada, las instalaciones que registraron las anomalías fueron el Aeropuerto Internacional de Windsor, en Ontario, y los aeropuertos de Kelowna y Victoria, en la provincia de Columbia Británica.
En Estados Unidos se difundieron grabaciones en el Aeropuerto Internacional de Harrisburg, en Pensilvania, donde pasajeros publicaron videos mostrando los mensajes reproducidos a través del sistema de megafonía.