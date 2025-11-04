Hacker colombiano encuentra error en el corazón de internet y pone en alerta a todo el mundo, ¿cómo protegerse?

Una vulnerabilidad descubierta por el hacker e investigador colombiano José Pino encendió las alarmas en la comunidad tecnológica mundial.
El fallo, bautizado por él mismo como Brash, afecta al motor Blink, pieza central de los navegadores web más utilizados del planeta, entre ellos Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave y Vivaldi. En la práctica, significa que siete de cada diez navegadores en el mundo podrían verse comprometidos y que más de 3.000 millones de usuarios están potencialmente expuestos.