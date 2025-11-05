Hakimi sufre esguince de tobillo grave tras entrada de Luis Díaz: ¿cuánto tardará en volver?

Desde el momento en que Hakimi cayó al suelo tras una dura entrada de Luis Díaz, quedó claro que lo peor para el PSG no sería caer frente al Bayern Múnich, sino perder a uno de sus mejores hombres.
El marroquí no pudo apoyar la pierna izquierda, salió con asistencia y bota ortopédica del Parque de los Príncipes, y el club parisino ha confirmado un esguince grave interno del tobillo izquierdo, producto de una torsión severa tras la entrada de Luis Díaz. Le contamos de qué se trata la lesión de Hakimi y cuánto tiempo estaría por fuera de las canchas.