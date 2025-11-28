x

Macabro hallazgo: reciclador encontró cuerpo desmembrado en el centro de Bogotá; esto se sabe del caso

Un reciclador encontró varias bolsas negras con restos humanos en el centro de la capital, desatando un amplio operativo policial. Las autoridades inspeccionan diferentes puntos del sector de Santa Fe y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables, mientras avanzan las labores de criminalística.

  El hallazgo se dio durante la madrugada, luego de que un reciclador encontrara varias bolsas llenas de restos humanos. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
    El hallazgo se dio durante la madrugada, luego de que un reciclador encontrara varias bolsas llenas de restos humanos. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 44 minutos
bookmark

Un aterrador hallazgo mantiene en alerta a las autoridades en el centro de Bogotá. Durante la madrugada de este viernes, un reciclador encontró varias bolsas negras entre montones de basura en la carrera Décima con calle Quinta, en cuya inspección la Policía confirmó que contenían partes humanas, al parecer correspondientes a un hombre.

Conozca: Rescatan al alcalde de Chimichagua secuestrado en Soacha: cinco capturados y un menor aprehendido

El descubrimiento activó de inmediato un amplio operativo policial en la localidad de Santa Fe. Minutos después del primer reporte, los uniformados recibieron un nuevo aviso: en la calle Sexta, a pocas cuadras del primer punto, también habrían sido abandonadas otras extremidades.

Con esta información, tomó fuerza la hipótesis de que el cuerpo podría haber sido dispersado en distintos lugares del sector, por lo que patrullas reforzaron la búsqueda en esquinas, basureros y zonas críticas.

Las autoridades realizaron un operativo policial tras el descubrimiento en la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
Las autoridades realizaron un operativo policial tras el descubrimiento en la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa

Hasta el momento, la identidad de la víctima y las circunstancias del homicidio siguen sin establecerse. Los investigadores no descartan que el crimen se haya cometido en otro lugar y que el cuerpo haya sido abandonado fragmentado para dificultar su reconocimiento.

¿Qué más pasó durante la noche y madrugada de este viernes?

En un hecho paralelo, las autoridades de Soacha confirmaron la captura de un hombre de 54 años y la recuperación de un camión cargado con alimentos avaluados en 50 millones de pesos.

La víctima, que transportaba productos desde Melgar, fue secuestrada e intimidada por criminales al ingresar al municipio. El hombre logró soltarse y alertar a la Policía, que activó un operativo relámpago.

