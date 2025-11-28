Macabro hallazgo: reciclador encontró cuerpo desmembrado en el centro de Bogotá; esto se sabe del caso

Un aterrador hallazgo mantiene en alerta a las autoridades en el centro de Bogotá. Durante la madrugada de este viernes, un reciclador encontró varias bolsas negras entre montones de basura en la carrera Décima con calle Quinta, en cuya inspección la Policía confirmó que contenían partes humanas, al parecer correspondientes a un hombre.

Conozca: Rescatan al alcalde de Chimichagua secuestrado en Soacha: cinco capturados y un menor aprehendido

El descubrimiento activó de inmediato un amplio operativo policial en la localidad de Santa Fe. Minutos después del primer reporte, los uniformados recibieron un nuevo aviso: en la calle Sexta, a pocas cuadras del primer punto, también habrían sido abandonadas otras extremidades.

Con esta información, tomó fuerza la hipótesis de que el cuerpo podría haber sido dispersado en distintos lugares del sector, por lo que patrullas reforzaron la búsqueda en esquinas, basureros y zonas críticas.