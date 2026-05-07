Hallaron dron con explosivos entre Bogotá y Mosquera: tenía carga de C4

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio , el hallazgo ocurrió el pasado 6 de mayo hacia las 3:00 de la tarde en un sector cercano a los límites con el río Bogotá. Tras la alerta, unidades especializadas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de la Policía Nacional llegaron al lugar para inspeccionar el artefacto y neutralizar cualquier riesgo.

Un dron acondicionado con explosivos fue hallado y desactivado por las autoridades en una zona ubicada entre Bogotá y Mosquera , en un caso que vuelve a encender las alertas sobre el uso de tecnología adaptada para ataques por parte de grupos armados ilegales en el país.

Según el reporte preliminar, al operativo acudieron integrantes del GRUIA-82 y del GRUSE-85 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, además de personal antiexplosivos de la Policía. Las autoridades lograron desactivar el dispositivo sin que se registraran heridos o daños en la zona.

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Según el reporte preliminar, al operativo acudieron integrantes del GRUIA-82 y del GRUSE-85 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, además de personal antiexplosivos de la Policía. Las autoridades lograron desactivar el dispositivo sin que se registraran heridos o daños en la zona.

Lo que más preocupa a los investigadores es la sofisticación del sistema encontrado. El dron tenía una adecuación no convencional compuesta por tubería plástica, cableado especial y fibra óptica para guiado, una modalidad que, según las primeras hipótesis, podría estar diseñada para evadir los sistemas de inhibición electrónica utilizados por la Fuerza Pública.

Durante la inspección también fue encontrado un explosivo acondicionado dentro de un tubo de PVC con detonador en jeringa, además de aproximadamente 258 gramos de explosivo tipo C4, material considerado de alto poder destructivo.

Lo que más preocupa a los investigadores es la sofisticación del sistema encontrado. El dron tenía una adecuación no convencional compuesta por tubería plástica, cableado especial y fibra óptica para guiado, una modalidad que, según las primeras hipótesis, podría estar diseñada para evadir los sistemas de inhibición electrónica utilizados por la Fuerza Pública.

Durante la inspección también fue encontrado un explosivo acondicionado dentro de un tubo de PVC con detonador en jeringa, además de aproximadamente 258 gramos de explosivo tipo C4, material considerado de alto poder destructivo.