¿Crimen relacionado? Hallaron un joven asesinado en Concepción

La Policía Antioquia informó en la mañana de este lunes que este fin de semana fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una vía rural del municipio de Concepción, en el Oriente del departamento.

Según trascendió, la víctima, de aproximadamente 19 años de edad y sin documentos de identidad en su poder, fue hallada ayer domingo 7 de septiembre sobre la vía a la vereda La Cejita de este municipio. El cuerpo sin vida presentaba al parecer varios impactos por arma de fuego.



“Las labores de verificación adelantadas de manera articulada con la Unidad Básica de Investigación Criminal y personal de inteligencia militar, permitieron establecer la posible identidad de la víctima como Sebastián López Jaramillo, conocido con el alias de Cáncer”, comentó la entidad policial. Cabe recordar que esta misma persona habría sido reportada como secuestrada en el municipio de Marinilla el pasado sábado 6 de septiembre cuando hombres usando prendas falsas de la Policía lo sacaron del área urbana del municipio con rumbo hacia la carretera de El Peñol.





“La persona mencionada registraba anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y violencia intrafamiliar”, reseñó la Policía.



La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, el CTI y el Gaula Militar, adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho y su relación con el doble homicidio ocurrido el mismo sábado en el municipio. La aguda confrontación entre la banda El Mesa y el Clan del Golfo en Marinilla, Oriente antioqueño, tuvo uno de sus picos más álgidos este sábado, cuando ocurrió un doble asesinato en la autopista Medellín-Bogotá. Las primeras indagaciones darían cuenta que los fallecidos pertenecerían al Clan del Golfo, según fuentes del caso, los cuales habrían sido atacados por integrantes del grupo armado proveniente de Bello.



Sobre este ataque hay que mencionar que ocurrió en horas de la tarde en el kilómetro 37 de la Autopista Medellín–Bogotá, a la altura del sector El Corralito. Allí hombres armados a bordo de una moto les dispararon a dos personas que iban en otra moto, provocándoles la muerte a ambas, a una en el sitio y a la otra cuando era trasladada por Bomberos Marinilla al Hospital San Juan de Dios, de la localidad.

Lea también: Disputas del Clan del Golfo y El Mesa calientan a dos municipios del Oriente antioqueño y a Bello





Quien murió en el sitio fue identificado como Cristian Rodríguez García, de 30 años, oriundo del corregimiento Puerto Romero, de Puerto Boyacá, Magdalena Medio boyacense. Junto a él falleció un hombre de nacionalidad venezolana quien era conocido con el alias de Borojó.



Ambos serían presuntos integrantes de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo y supuestamente habrían llegado desde el Magdalena Medio a este municipio para controlar el microtráfico y las extorsiones en esta parte del Oriente antioqueño, situación que habría dado pie a confrontaciones con la banda El Mesa, que desde Bello llegaron con los mismos intereses.

