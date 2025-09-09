Hallaron un cadáver en el Tesla de reconocido rapero estadounidense en Hollywood: esto es lo que se sabe

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en el portamaletas de un Tesla que fue incautado y está registrado a nombre de la estrella emergente del rap estadounidense D4vd, informaron la policía y los medios de comunicación este martes.
Los vecinos de un depósito de vehículos llamaron a la policía para reportar un olor a podrido que provenía del estacionamiento localizado en Hollywood el lunes.