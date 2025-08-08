Ajustes dentro de una banda sería el origen de fosa en la que exhumaron 5 cadáveres en Santa Bárbara, Antioquia

Cinco cuerpos fueron encontrados en las últimas horas en una fosa dentro de un parqueadero de la zona semirrural del municipio de Santa Bárbara, Suroeste antioqueño. Las primeras versiones darían cuenta de que las víctimas fueron asesinadas en medio de un conflicto en una estructura criminal que opera en esta localidad.
El hallazgo de los cuerpos ocurrió en la tarde de este jueves en el sector La Palestina y se lograron ubicar luego de varios días de investigaciones por parte de las autoridades, quienes tenían conocimiento de que habían asesinado a varias personas y luego las enterraron en estos parajes rurales. Lograron llegar a este punto mediante las labores de rastreo.