x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ajustes dentro de una banda sería el origen de fosa en la que exhumaron 5 cadáveres en Santa Bárbara, Antioquia

Los cuerpos fueron encontrados este jueves en un parqueadero, donde estarían distribuidos los restos de las cinco víctimas. En Medicina Legal avanzan con las tareas de identificación.

  • Las autoridades ubicaron los cinco cadáveres en varios puntos del sector La Palestina, en Santa Bárbara, Suroeste antioqueño. Imagen de referencia. FOTO: Archivo
    Las autoridades ubicaron los cinco cadáveres en varios puntos del sector La Palestina, en Santa Bárbara, Suroeste antioqueño. Imagen de referencia. FOTO: Archivo
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 28 minutos
bookmark

Cinco cuerpos fueron encontrados en las últimas horas en una fosa dentro de un parqueadero de la zona semirrural del municipio de Santa Bárbara, Suroeste antioqueño. Las primeras versiones darían cuenta de que las víctimas fueron asesinadas en medio de un conflicto en una estructura criminal que opera en esta localidad.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió en la tarde de este jueves en el sector La Palestina y se lograron ubicar luego de varios días de investigaciones por parte de las autoridades, quienes tenían conocimiento de que habían asesinado a varias personas y luego las enterraron en estos parajes rurales. Lograron llegar a este punto mediante las labores de rastreo.

El alcalde de Santa Bárbara, Jorge Mario Quintana, aseguró que los cuerpos no estaban juntos, sino dispersos por varios puntos del predio. “No fue en un único sitio; digamos que el perímetro tampoco está muy alejado uno del otro, pero no fue en un sitio específico donde se hallaran los cinco cuerpos, pero es relativamente cerca al sector urbano”.

Entérese: Cementerio de Caucasia, nuevo frente para recuperar e identificar a los muertos dentro del conflicto

Fuentes del caso le contaron a EL COLOMBIANO que estas muertes estarían relacionadas con ajustes internos por temas de microtráfico de la banda Johny Cardona, una estructura local de ese municipio y que delinque principalmente en la ruralidad, aunque con algunos movimientos en la zona urbana de la localidad ubicada a 54,5 kilómetros de Medellín (1 hora y 50 minutos de viaje por carretera).

Hasta el momento no se tienen las identidades plenas de las cinco víctimas, las cuales fueron trasladadas a Medicina Legal, en Medellín, para que mediante los trabajos forenses se pueda lograr su identificación, proceso que puede demorar días o meses, de acuerdo con el estado de cada uno de estos restos. Con los análisis también se busca confirmar plenamente las causas de la muerte de las cinco personas.

Le puede interesar: En Itagüí usarán última tecnología para búsqueda de desaparecidos, ¿de qué se trata?

Los primeros análisis realizados por los expertos judiciales —con base en el estado en el que se encontraban los despojos mortales— habrían dado cuenta de que el cadáver más antiguo estaría relacionado con un homicidio el 8 de diciembre del año pasado, mientras que los restantes estaban desaparecidos desde este año.

Para ayudar a agilizar con las labores de identificación, el alcalde de este municipio pidió a los familiares de las personas desaparecidas que se acerquen a las instalaciones de Medicina Legal, en Medellín, para que puedan realizar los cotejos correspondientes.

Así mismo, el alcalde Quintana pidió a la comunidad “que confíen en las instituciones, es muy importante que cuando se presente un evento de desaparición se reporte porque es esto lo que permite una investigación”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida