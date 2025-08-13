x

Policía encontró 22 aves silvestres cautivas en una vivienda del suroccidente de Medellín

El operativo se realizó en inmediaciones del corregimiento de Altavista, luego de varias denuncias ciudadanas.

  • Las 22 aves silvestres quedaron en custodia de las autoridades tras el operativo. FOTO: Cortesía Policía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En una redada sorpresa, agentes de la Policía encontraron en una vivienda del suroccidente de Medellín 22 aves silvestres que se encontraban en cautiverio.

Le puede interesar: 7 de cada 10 homicidios en Antioquia están relacionados con el Clan del Golfo, ELN y disidencias

El operativo se realizó en el corregimiento de Altavista, en inmediaciones del barrio La Esperanza, cuando las autoridades fueron alertadas por denuncias ciudadanas de una vivienda en la que se encontraban ilegalmente estos pájaros.

En un operativo liderado por el Grupo de Carabineros y de Protección Ambiental de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los uniformados irrumpieron en la vivienda y encontraron los animales, que se presume iban a ser objeto de tráfico de fauna.

Lea también: Policía interceptó un camión que iba para Medellín lleno de ropa de contrabando avaluada en casi $2.500 millones

Según detallaron las autoridades, en dicha vivienda se encontró un azulejo, un sinsonte, siete semilleros y 13 canarios costeños.

“La intervención se realizó tras recibir información ciudadana que alertaba sobre la tenencia irregular de aves protegidas, lo que permitió desplegar un procedimiento que evitó que estas especies continuaran en riesgo por el tráfico de fauna, una de las amenazas más graves contra la biodiversidad”, señaló la Policía en un comunicado.

Siga leyendo: Decomisan casi 3 toneladas de carne insalubre que llevaban en un furgón por la vía Barbosa-Cisneros

Las autoridades añadieron que, luego de poner bajo custodia estas especies vulnerables, las mismas fueron dejadas en manos de personal especializado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes verificarán su estado de salud, se encargarán de su cuidado y evaluarán si los pájaros todavía pueden ser reintegrados a su hábitat natural.

Finalmente, la Policía señaló que en lo corrido de este año ya han sido rescatados más de 6.761 animales de las redes de tráfico ilegal solamente en el Valle de Aburrá, por lo que reiteró su llamado para proteger la fauna silvestre e instó a la ciudadanía a denunciar ante cualquier sospecha.

