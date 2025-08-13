Policía encontró 22 aves silvestres cautivas en una vivienda del suroccidente de Medellín

En una redada sorpresa, agentes de la Policía encontraron en una vivienda del suroccidente de Medellín 22 aves silvestres que se encontraban en cautiverio. Le puede interesar: 7 de cada 10 homicidios en Antioquia están relacionados con el Clan del Golfo, ELN y disidencias El operativo se realizó en el corregimiento de Altavista, en inmediaciones del barrio La Esperanza, cuando las autoridades fueron alertadas por denuncias ciudadanas de una vivienda en la que se encontraban ilegalmente estos pájaros.

En un operativo liderado por el Grupo de Carabineros y de Protección Ambiental de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los uniformados irrumpieron en la vivienda y encontraron los animales, que se presume iban a ser objeto de tráfico de fauna. Según detallaron las autoridades, en dicha vivienda se encontró un azulejo, un sinsonte, siete semilleros y 13 canarios costeños.